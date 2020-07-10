Риккардо травмировал колено в пятничной аварии

Даниэль Риккардо потерял управление в девятом повороте, его автомобиль проскочил зону безопасности и задней частью ударился об ограждение.

Гонщик сам выбрался из кокпита, а врачи после осмотра разрешили ему продолжать выступления. Однако совсем без повреждений все же не обошлось.

«Я ударился коленом о рулевую колонку, так что теперь там синяк, – объяснил Даниэль на пятничном медиа-брифинге. – Они все проверили, это только синяк. Все нормально. Я в целости, а вот машине досталось».

По словам Риккардо, данные телеметрии говорят, что машина перед аварией работала в штатном режиме, потому причиной случившегося скорее всего стал порыв ветра.

«Я пытаюсь понять, что пошло не так, – объяснил австралиец. – то одна из тех вещей, которые происходят очень быстро. Я повернул руль, там был попутный ветер – похоже, он и поспособствовал тому, что я потерял контроль над задней частью.

Так как машина работала исправно, значит, дело во мне. К счастью, подобное происходит со мной не слишком часто, но за сегодняшнее я должен извиниться».

В Renault заверили, что смогут привести шасси в порядок к субботним заездам.