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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Риккардо травмировал колено в пятничной аварии

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Риккардо травмировал колено в пятничной аварии
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
10 июл. 2020 г., 18:47

Ошибка во второй тренировочной сессии Гран При Штирии закончилась для австралийца из Renault не только серьезными повреждениями машины, но и болезненным ушибом

Даниэль Риккардо потерял управление в девятом повороте, его автомобиль проскочил зону безопасности и задней частью ударился об ограждение.

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Гонщик сам выбрался из кокпита, а врачи после осмотра разрешили ему продолжать выступления. Однако совсем без повреждений все же не обошлось.

«Я ударился коленом о рулевую колонку, так что теперь там синяк, – объяснил Даниэль на пятничном медиа-брифинге. – Они все проверили, это только синяк. Все нормально. Я в целости, а вот машине досталось».

По словам Риккардо, данные телеметрии говорят, что машина перед аварией работала в штатном режиме, потому причиной случившегося скорее всего стал порыв ветра.  

«Я пытаюсь понять, что пошло не так, – объяснил австралиец. – то одна из тех вещей, которые происходят очень быстро. Я повернул руль, там был попутный ветер – похоже, он и поспособствовал тому, что я потерял контроль над задней частью. 

Так как машина работала исправно, значит, дело во мне. К счастью, подобное происходит со мной не слишком часто, но за сегодняшнее я должен извиниться».

В Renault заверили, что смогут привести шасси в порядок к субботним заездам.  

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Джонатан Нобл

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