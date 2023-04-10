Риккардо: Теперь я понял, что мне мешало в McLaren

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Даниэль Риккардо ушел из Red Bull после сезона 2018 года. Австралиец пробовал найти себя в Renault, потом в McLaren, но в итоге остался вовсе без места в пелотоне и вернулся в Милтон-Кинс в качестве третьего гонщика.

Он не ездил на два первых Гран При сезона-2023, но в Мельбурне вернулся в паддок и сразу оказался в центре внимания. У многих сложилось ощущение, что 33-летний австралиец уже соскучился по гонкам, да и сам он сказал, что останется на «скамейке запасных» только на год.

Также Даниэль признался, что теперь лучше понимает, почему после неплохого дебюта в McLaren, который принес победу в Монце, он не смог найти общий язык с машиной 2022 года.

«Когда сезон начинается, у тебя уже нет возможности взять паузу, пока он не завершится, – объяснил Риккардо в интервью Speedcafe. –Мы можем вспоминать и анализировать только последнюю прошедшую гонку. А увидеть общую картину просто некогда.

Сейчас я вспоминаю свои два года в McLaren – и начинаю понимать, что именно у нас не получилось. И хотя сезон-2022 завершился всего несколько месяцев назад, я уже представляю, что именно буду делать иначе, если смогу вернуться в пелотон в будущем году».

Даниэль добавил: «На самом деле, это [год в качестве тест-пилота] даже здорово. Если бы я продолжал выступать, то у меня не было бы возможности обдумать все, что происходит.

Одна из моих задач в этом сезоне – понять, чего я в действительности хочу и чего не хочу. И сейчас я могу сказать, что уже очень хорошо знаю это.

Понятно, что очень непросто получить место в топ-команде. И я хочу вернуться, но не любой ценой.

Меня по-прежнему манит тот риск, который есть в нашем спорте. Здесь есть свои сложности, но я поставил себе цель вернуться».