Риккардо: Такое чувство, будто я никуда и не уходил
Австралийский пилот поделился эмоциями и впечатлениями после своего первого дня в новом сезоне Ф1
Пропустил десять этапов, Даниэль Риккардо вернулся в пелотон Ф1 на Гран При Венгрии, заменив в кокпите AlphaTauri уволенного Ника де Вриса. Австралиец изначально отдавал себе отчет, что его ждут выступления за одну из слабейших команд в чемпионате. И уверял, что готов к предстоящим сложностям.
Формула 1 встретила победителя Гран При не слишком приветливо – в первой тренировке начавшийся дождь помешал ему показать зачетное время, а во второй 34-летний гонщик остался 14-м, в десяти позициях и 0,45 секунды от своего напарника Юки Цуноды.
Однако сам Даниэль в пятницу вечером предстал перед репортерами с фирменной широкой улыбкой.
«Позиция в протоколе сейчас не так важна, – сказал он. – Куда важнее было почувствовать машину. И есть ощущение, что мы уже познакомились.
Понятно, что сегодня многие смотрели на меня. Но надев шлем и усевшись за руль, я чувствовал, будто никуда и не уходил. И это очень приятно, скажу я вам».
Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Австралиец рассказал, что рассчитывает прибавить по ходу дебютного уик-энда за рулем AT04.
«Думаю, запас еще остается, – объяснил Риккардо. – Сейчас в машине есть кое-что, над чем нам определенно надо поработать.
Так что настрой у меня оптимистичный. Кажется, Юки тоже провел очень хороший день. Похоже, если собрать все воедино, завтра может что-то получиться».
Он добавил: «На шинах Medium все выглядело неплохо, а вот на Soft я только учусь собирать быстрый круг. Но в целом впечатления позитивные. Работы еще много, но она не вызывает опасений. Эта машина явно способна на большее».
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