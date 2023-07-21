Риккардо: Такое чувство, будто я никуда и не уходил

Пропустил десять этапов, Даниэль Риккардо вернулся в пелотон Ф1 на Гран При Венгрии, заменив в кокпите AlphaTauri уволенного Ника де Вриса. Австралиец изначально отдавал себе отчет, что его ждут выступления за одну из слабейших команд в чемпионате. И уверял, что готов к предстоящим сложностям.

Формула 1 встретила победителя Гран При не слишком приветливо – в первой тренировке начавшийся дождь помешал ему показать зачетное время, а во второй 34-летний гонщик остался 14-м, в десяти позициях и 0,45 секунды от своего напарника Юки Цуноды.

Однако сам Даниэль в пятницу вечером предстал перед репортерами с фирменной широкой улыбкой.

«Позиция в протоколе сейчас не так важна, – сказал он. – Куда важнее было почувствовать машину. И есть ощущение, что мы уже познакомились.

Понятно, что сегодня многие смотрели на меня. Но надев шлем и усевшись за руль, я чувствовал, будто никуда и не уходил. И это очень приятно, скажу я вам».

Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Австралиец рассказал, что рассчитывает прибавить по ходу дебютного уик-энда за рулем AT04.

«Думаю, запас еще остается, – объяснил Риккардо. – Сейчас в машине есть кое-что, над чем нам определенно надо поработать.

Так что настрой у меня оптимистичный. Кажется, Юки тоже провел очень хороший день. Похоже, если собрать все воедино, завтра может что-то получиться».

Он добавил: «На шинах Medium все выглядело неплохо, а вот на Soft я только учусь собирать быстрый круг. Но в целом впечатления позитивные. Работы еще много, но она не вызывает опасений. Эта машина явно способна на большее».