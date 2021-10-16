Риккардо сядет за руль машины NASCAR. Но она его старше

Даниэль Риккардо известен в том числе привычкой заключать пари с боссами своих команд. Будучи пилотом Renault, он поспорил о том, что если финиширует на подиуме, то глава команды Сириль Абитбуль сделает себе татуировку. Недавно стало известно, что обещание будет выполнено.

Новый начальник Риккардо в компании McLaren Зак Браун отказался спорить на татуировку, но пообещал австралийцу дать возможность протестировать гоночную машину NASCAR из собственной коллекции. Как оказалось, Брауну принадлежит Chevrolet Monte Carlo из сезона 1984 года, на которой выступал Дейл Эрнхардт-старший. Риккардо, который сам родился только в 1989 году, является поклонником этого гонщика.

В Гран При Италии Риккардо принес McLaren не просто место на подиуме, но и первую победу с 2014 года. Сразу после этого Браун подарил своему пилоту модель гоночной машины Энхардта и пообещал дать ему на ней прокатиться.

Сложность заключалось в том, что сам автомобиль находился в коллекции Брауна в Европе. Однако накануне Гран При Америк в Остине команда McLaren сообщила, что машина дует доставлена в Техас, и Риккардо получит возможность проехать по ней по американской трассе.

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