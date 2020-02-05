Риккардо стали узнавать в США благодаря сериалу Netflix

В прошлом году Даниэль Риккардо стал одним из главных героев документального сериала канала Netflix под названием Drive to Survive, посвященного Формуле 1. В шоу подробно освящались все шаги австралийца при принятии решения покинуть Red Bull и перейти Renault.

Риккардо полагает, что сериал положительно сказался на популярности Ф1 в США, и сделал известнее его самого.

«Я точно чувствую, что Ф1 становится более популярна в Штатах, – сказал Даниэль. – Drive to Survive нанес ее на карту. Я провел какое-то время в Штатах и до прошлого года меня там никто не узнавал. А теперь все говорят: "Мы видели тебя по Netflix. Отличное шоу". Мы носим шлемы, так что мало кто видит нас в лицо. Теперь они смогли связать лицо и фамилию, это пошло на пользу».

28 февраля на Netflix начнет выходить второй сезон Drive to Survive. Компания также планировала снять сериал про младшие серии, откуда пилоты стремятся попасть в Ф1.