Риккардо сравнил себя с младшим Шумахером: Он с седьмого места выиграл

После четвертого места на Гран При Бельгии, в Италии Даниэль Риккардо стал только седьмым в квалификации. Однако пилота Renault не слишком расстроил такой результат.

Австралиец сравнил себя с гонщиком Формулы 2 Миком Шумахером, который при аналогичной стартовой позиции смог выиграть первую гонку в Монце.

«Седьмое место – не лучший результат, но Шумахер только что выиграл в Формуле 2, стартовав седьмым, – сказал Риккардо. – Так что быть седьмым нормально. Важно, что мы в борьбе.

В какие-то моменты квалификации казалось, что у нас будут проблемы с выходом в Q3. Так что седьмым местом я не расстроен».

Риккардо также объяснил, почему на этот раз его команда была чуть медленнее McLaren и Racing Point: «Мы ожидали, что на этом этапе вновь будем сильны. Но это одна из тех сессий, где полторы десятые подняли бы меня до третьего места. У нас было чуть больше проблем с передней частью болида и с шинами. Так что мы одну десятую потеряли, а другие наоборот.

Наше преимущество на прямых, которое было в Спа, сократилось, так как в Монце у всех одинаковое переднее крыло. И те машины, у которых обычно больше прижимной силы, от этого сильнее выиграли. Так что тот же McLaren меньше проигрывал нам на прямых, а в скоростных поворотах они быстрее».