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Риккардо сравнил Феттеля и Ферстаппена
Автор: Иван Матушкин , редактор
Дэн нашел у Макса преимущество перед Себом
За свою карьеру в Формуле 1 Даниэль Риккардо успел повыступать в паре с очень сильными гонщиками. В частности, он превзошел Себастьяна Феттелья в его последний год в Red Bull, и Макса Ферстаппена в их первом полном совместном сезоне.
При этом, Риккардо отметил, что Ферстаппен прибавлял все полтора года, что они были в одной команде.
«Поэтому с ним было тяжелее, – цитирует Риккардо Sport Bild. – На бумаге кажется, что с Феттелем было намного легче. Я провел против него очень сильный сезон. Но Себастьян был старше, уже был на пике и мало в чем мог прибавить».
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