Риккардо сравнил Феттеля и Ферстаппена

За свою карьеру в Формуле 1 Даниэль Риккардо успел повыступать в паре с очень сильными гонщиками. В частности, он превзошел Себастьяна Феттелья в его последний год в Red Bull, и Макса Ферстаппена в их первом полном совместном сезоне.

При этом, Риккардо отметил, что Ферстаппен прибавлял все полтора года, что они были в одной команде.

«Поэтому с ним было тяжелее, – цитирует Риккардо Sport Bild. – На бумаге кажется, что с Феттелем было намного легче. Я провел против него очень сильный сезон. Но Себастьян был старше, уже был на пике и мало в чем мог прибавить».