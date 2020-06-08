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Формула 1 / Новость

Риккардо: Спринтерские гонки нужны диванным жителям

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Риккардо: Спринтерские гонки нужны диванным жителям
Автор:
, Редактор Ф1
8 июн. 2020 г., 17:05

Риккардо поддержал отказ от смены формата Гран При

Формула 1 не смогла изменить формат Гран При и опробовать спринтерские гонки с перевернутой стартовой решеткой в 2020 году. Идею поддержала FIA и девять команд чемпионата, но отказ Mercedes помешал принять единогласное решение.

Несмотря на то, что Renault голосовала за нововведение, пилот французской команды Даниэль Риккардо назвал отказ от него верным решением.

«Я не всегда олдскулен, но думаю, формат это не первая вещь, которую надо менять в нашем спорте, – сказал Риккардо в интервью пресс-службе Формулы 1. – Понимаю, что некоторым фанатам понравится смотреть на то, как быстрые гонщики прорываются сквозь пелотон. Понимаю эту точку зрения.

Но во многих сценариях это не сработает. Получится неразбериха. Да, для диванных жителей, таких как я сейчас, это будет весело. Но с точки зрения настоящих гонок нам это не нужно».

Новый формат хотели опробовать в Сильверстоуне и Шпильберге, где пройдет сразу по два Гран При. Таким образом, спринтерские гонки могли разнообразить вторые этапы на тех же трассах. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Автор Люк Смит

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