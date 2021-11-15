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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Риккардо сошел в Бразилии из-за трещины в шасси

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В команде пока не знают, откуда взялась трещина

Риккардо сошел в Бразилии из-за трещины в шасси

Даниэль Риккардо шел в очковой зоне на Гран При Бразилии, но сошел с дистанции на 49-м круге, самостоятельно заехав в боксы. Первая проверка команды показала, что проблема с болидом возникла в зоне силовой установки.

«У нас возникла потеря мощности, – объяснил глава McLaren Aндреас Зайдль. – Первичный анализ обнаружил трещину в шасси в месте установки мотора. Нам надо с этим разобраться, больше информации я смогу дать в Катаре».

Сам Риккардо считает, что если бы не сход, то мог бы даже опередить пилотов Ferrari за счет стратегии одного пит-стопа:

«Мы знали, что у них будет два пит-стопа. По темпу они были посильнее, но мы могли бы обойти их за счет стратегии. Но из-за потери мощности пришлось сойти. Обидно, конечно, но на следующем этапе у нас будет новый шанс».

Второй пилот McLaren, Ландо Норрис, получил прокол колеса на самом старте гонки и финишировал только десятым.

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