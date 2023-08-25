Риккардо собрался выступать за AlphaTauri, пока не освободится место в Red Bull

Даниэль Риккардо вернулся в Формулу 1 спустя всего полсезона после увольнения из McLaren: пилот так впечатлил Red Bull на шинных тестах, что ему отдали место Ника де Вриса в AlphaTauri. При этом Даниэль не делает секрета из того, что нацелен вернуться в Red Bull Racing.

Однако там нет вакансий на 2024 год – место Макса Ферстаппена вообще не подлежит обсуждению, а у его нынешнего напарника Серхио Переса есть контракт на новый сезон, который в Милон-Кинсе намерены выполнить.

«Я ясно дал понять большим парням, что вернулся в Red Bull – единственное место, где хочу оставаться, – рассказал Риккардо в интервью Sky F1 по ходу уик-энда в Зандфорте. – И сколько бы ни продолжалась моя карьера, завершить ее я в любом случае хочу здесь.

За последние годы я прошел через много перемен, но все они были к лучшему – и стали частью общего путешествия.

Теперь я вернулся, и это выглядит отличным вариантом, чтобы завершить вторую часть своей карьеры. Конечно, главная мечта в том, чтобы вновь оказаться в большой команде. Но даже если не выйдет, я все равно готов оставаться здесь [в AlphaTauri]».

Австралиец, который одержал семь из восьми своих побед в Ф1 именно за рeлем Red Bull, продолжил: «Очень здорово, что у меня была возможность провести пару гонок до перерыва. Изначально я считал, что было бы лучше вернуться на вторую половину сезона, так как тогда у меня было бы больше времени на подготовку.

Но затем я сообразил, что две лишние гонки как раз и станут самой лучшей подготовкой. Они дали мне большой объем информации, над которой можно было подумать по ходу каникул. Также я немного подтянул физическую форму и другие вопросы.

После Спа мы с командой устроили большой брифинг, а я пересмотрел огромное количество записей с бортовых камер, чтобы больше узнать о машине и кое в чем разобраться.

На это у меня ушла первая неделя каникул после этого я отключился от гонок психологически, при этом продолжая поддерживать физическую форму».

Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Эксперты Sky Sports поделились своим мнением о будущем австралийца.

«Думаю, он очень рассчитывает оказаться в главной команде, – сказал Карун Чандок. – При этом меня крайне удивляют его слова про готовность выступать за AlphaTauri до конца карьеры. Не этот ли пилот совсем недавно уверял, что готов гоняться только там, где есть шансы на титул?

Понятно, что два года в McLaren и время после увольнения сказались на его взглядах».

Дэймон Хилл добавил: «Он вернулся и уже получил свой шанс. Теперь важно использовать его и показать свои возможности.

На его месте я бы тоже не стал говорить, что для меня существует только [команда] Red Bull – а начал бы выступать [за AlphaTauri] и ждать следующего шанса.

Так можно показать свою лояльность. Но все же, говорить, что готов выступать за команду до конца карьеры – это слишком».