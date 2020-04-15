Риккардо согласился на понижение зарплаты
Пилот Renault пошел на уступки команде в связи с тяжелым положением
Даниэль Риккардо перешел в Renault из Red Bull в конце 2018 года и стал одним из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы 1. По разным данным, его зарплата составляет от 20 млн долларов до 25 млн евро в год. Однако в условиях финансового кризиса, вызванного коронавирусом, австралиец согласился пойти на уступки команде.
«Мы с ним уже все обсудили, и он сказал, что готов к понижению зарплаты, – рассказал босс Renault Сириль Абитбуль в интервью L'Equipe. – Могут подтвердить, что мы ее сократим».
Ранее Renault уже отправила большую часть сотрудников в неоплачиваемые отпуска и снизила на 20% зарплаты руководителям. Команда также готова принять решения по продлению контракта с Риккардо, так и не увидев его на трассе в этом году.
«В нормальной ситуации мы бы сейчас оценили выступление Даниэля в первых четырех гонках сезона, а потом решили, начинать ли переговоры о контракте, – сказал Абитбуль. – Но сейчас такой возможности нет, однако мы должны строить свои планы. Даже вслепую».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Риккардо согласился на понижение зарплаты
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