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Формула 1 / Новость

Риккардо согласился на понижение зарплаты

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Риккардо согласился на понижение зарплаты
Автор:
, редактор
15 апр. 2020 г., 07:56

Пилот Renault пошел на уступки команде в связи с тяжелым положением

Даниэль Риккардо перешел в Renault из Red Bull в конце 2018 года и стал одним из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы 1. По разным данным, его зарплата составляет от 20 млн долларов до 25 млн евро в год. Однако в условиях финансового кризиса, вызванного коронавирусом, австралиец согласился пойти на уступки команде.

«Мы с ним уже все обсудили, и он сказал, что готов к понижению зарплаты, – рассказал босс Renault Сириль Абитбуль в интервью L'Equipe. – Могут подтвердить, что мы ее сократим».

Ранее Renault уже отправила большую часть сотрудников в неоплачиваемые отпуска и снизила на 20% зарплаты руководителям. Команда также готова принять решения по продлению контракта с Риккардо, так и не увидев его на трассе в этом году.

«В нормальной ситуации мы бы сейчас оценили выступление Даниэля в первых четырех гонках сезона, а потом решили, начинать ли переговоры о контракте, – сказал Абитбуль. – Но сейчас такой возможности нет, однако мы должны строить свои планы. Даже вслепую».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Автор Иван Матушкин

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