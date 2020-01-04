Риккардо собрался устроить в Renault тим-билдинг

Даниэль Риккардо завершил свой первый сезон в команде Renault с преимуществом над своим напарником Нико Хюлькенбергом. При этом сам французский коллектив стал лишь пятым в Кубке конструкторов.

По слухам, в Renault не до конца довольны Риккардо, так как высокая зарплата гонщика не полностью оправдывается результатами его выступлений. У самого австралийца также могут быть поводы для недовольства: он очевидно хотел бы выступать на более быстрой машине.

Однако официально Риккардо подтверждает свое желание продлить контракт после 2020 года и рассчитывает укрепить свои отношения с командой.

«У меня есть идеи, как работать больше или лучше, – цитирует Риккардо официальный сайт Ф1. – Думаю, я уже достаточно интегрировался в команду, Но всегда можно достигнуть большего. Я собираюсь чаще бывать [на фабрике] перед собственно февральскими тестами.

Мои предложения носят не только технический характер, я вижу, что мы могли бы лучше работать как команда. И мне бы хотелось это обсудить и опробовать до того, как мы отправимся на тесты в Барселону.

Можете называть это тим-билдингом. Мне важно проводить больше времени с командой. На трассе, во время уик-энда, мое общение с Сирилем Абитебулем порой сводится к простому "Привет", так как мы оба очень заняты. Пора выводить наши отношения на новый уровень.

Я верю, что если со всеми парнями в команде мы будем лучше знать друг-друга, то каждый станет чуть лучше трудиться просто чтобы не подвести своих коллег».



