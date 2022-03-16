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Формула 1 Новости

Официально: Риккардо сможет выступить на Гран При Бахрейна

Гонщик McLaren сдал несколько негативных тестов на COVID-19

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Официально: Риккардо сможет выступить на Гран При Бахрейна
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На прошлой неделе, по ходу второй части предсезонных тестов Формулы 1, пилот McLaren Даниэль Риккардо заразился коронавирусом: австралийцу пришлось пропустить все три тестовых дня. Не было известно, сможет ли Риккардо оправиться от болезни до начала первого этапа чемпионата, который состоится уже в грядущие выходные.

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Однако 16 марта коллектив официально подтвердил, что австралиец сдал несколько отрицательных тестов на COVID-19 – а значит, пилот сможет сесть за руль MCL36 во время Гран При Бахрейна.

 
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