Риккардо сменили мотор, он стартует последним

Команда McLaren вечером в субботу заменила силовую установку на автомобиле Даниэля Риккардо. Эта замена стала для австралийца внеплановой – таким образом, пилот получит штраф в виде перемещения на последнюю стартовую позицию.

Напомним, что накануне Риккардо показал в квалификации только 16-й результат – что позволило бы ему стартовать 15-м благодаря штрафу Карлоса Сайнса (которому также полностю заменили силовую установку).

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Замена, судя по всему, не связана с какой-либо неисправностью: команда просто воспользовалась неудачной квалификацией, чтобы с наименьшими потерями обеспечить гонщику возможность использования новых агрегатов.

Напомним, что в этом году многие пилоты, включая лидеров чемпионата, уже совершили внеплановые замены. Но если в случае, к примеру, с гонщиками Red Bull причиной этого стала потеря двух силовых установок в авариях (с Ферстаппеном это произошло в Великобритании, с Пересом – в Венгрии), то у двигателей Mercedes наблюдаются определенные проблемы с надежностью. В частности, в этот уик-энд внеплановую замену уже осуществил Льюис Хэмилтон, из-за чего после победы в квалификации британец будет стартовать только с 11-й позиции.