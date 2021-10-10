Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / «Странный шум». В Mercedes впервые объяснили поломки моторов
Формула 1 / Гран При Турции Новость

Риккардо сменили мотор, он стартует последним

Автор:
, главный редактор

После неудачной квалификации получение новой силовой установки выльется в потерю австралийцем всего 5-ти стартовых позиций

Риккардо сменили мотор, он стартует последним

Команда McLaren вечером в субботу заменила силовую установку на автомобиле Даниэля Риккардо. Эта замена стала для австралийца внеплановой – таким образом, пилот получит штраф в виде перемещения на последнюю стартовую позицию.

Напомним, что накануне Риккардо показал в квалификации только 16-й результат – что позволило бы ему стартовать 15-м благодаря штрафу Карлоса Сайнса (которому также полностю заменили силовую установку).

Читайте также:

Замена, судя по всему, не связана с какой-либо неисправностью: команда просто воспользовалась неудачной квалификацией, чтобы с наименьшими потерями обеспечить гонщику возможность использования новых агрегатов.

Напомним, что в этом году многие пилоты, включая лидеров чемпионата, уже совершили внеплановые замены. Но если в случае, к примеру, с гонщиками Red Bull причиной этого стала потеря двух силовых установок в авариях (с Ферстаппеном это произошло в Великобритании, с Пересом – в Венгрии), то у двигателей Mercedes наблюдаются определенные проблемы с надежностью. В частности, в этот уик-энд внеплановую замену уже осуществил Льюис Хэмилтон, из-за чего после победы в квалификации британец будет стартовать только с 11-й позиции.

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
«Странный шум». В Mercedes впервые объяснили поломки моторов

Предыдущая новость

«Странный шум». В Mercedes впервые объяснили поломки моторов
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Турции

21 ч
2
Формула 1

Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле

16 ч
3
Формула 1

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость

18 ч
4
Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

23 ч
5
Формула 1

Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с.

14 ч
Самое важное:
Риккардо сменили мотор, он стартует последним
Формула 1

Риккардо сменили мотор, он стартует последним

11мин
«Странный шум». В Mercedes впервые объяснили поломки моторов
Формула 1

«Странный шум». В Mercedes впервые объяснили поломки моторов

3 ч
Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с.
Формула 1

Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с.

14 ч
Хорнер понадеялся на Гасли в борьбе с Mercedes
Формула 1

Хорнер понадеялся на Гасли в борьбе с Mercedes

15 ч
Гасли: Машина словно ожила!
Формула 1

Гасли: Машина словно ожила!

15 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Риккардо: Никаких проблем – кроме нехватки скорости Гран При Турции
Формула 1

Риккардо: Никаких проблем – кроме нехватки скорости

Марко рассказал о проблемах Ферстаппена в квалификации Гран При Турции
Формула 1

Марко рассказал о проблемах Ферстаппена в квалификации

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен Гран При Турции
Формула 1

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен

Даниэль Риккардо Больше от
Даниэль Риккардо
Риккардо объяснил скорость McLaren: Нам повезло с трассами Гран При Турции
Формула 1

Риккардо объяснил скорость McLaren: Нам повезло с трассами

Экс-босс Renault написал Риккардо по поводу татуировки
Формула 1

Экс-босс Renault написал Риккардо по поводу татуировки

Риккардо: Мне было ясно, что надо менять шины Гран При России
Формула 1

Риккардо: Мне было ясно, что надо менять шины

McLaren Больше от
McLaren
Гран При Турции: дуэли в квалификациях Гран При Турции
Формула 1

Гран При Турции: дуэли в квалификациях

Леклер на подиуме, Феттель в очках. Пять прогнозов на ГП Турции Гран При Турции
Формула 1

Леклер на подиуме, Феттель в очках. Пять прогнозов на ГП Турции

Норрис опробовал на симуляторе машину 2022 года. Ему не понравилось
Формула 1

Норрис опробовал на симуляторе машину 2022 года. Ему не понравилось

Самое читаемое Сегодня

Стартовая решетка Гран При Турции
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка Гран При Турции

Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле
Формула 1 Формула 1

Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость
Формула 1 Формула 1

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с.
Формула 1 Формула 1

Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с.

«Странный шум». В Mercedes впервые объяснили поломки моторов
Формула 1 Формула 1

«Странный шум». В Mercedes впервые объяснили поломки моторов

Риккардо сменили мотор, он стартует последним
Формула 1 Формула 1

Риккардо сменили мотор, он стартует последним

Хорнер понадеялся на Гасли в борьбе с Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хорнер понадеялся на Гасли в борьбе с Mercedes

Самое важное:

Риккардо сменили мотор, он стартует последним
Формула 1 Формула 1

Риккардо сменили мотор, он стартует последним

«Странный шум». В Mercedes впервые объяснили поломки моторов
Формула 1 Формула 1

«Странный шум». В Mercedes впервые объяснили поломки моторов

Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с.
Формула 1 Формула 1

Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с.

Хорнер понадеялся на Гасли в борьбе с Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хорнер понадеялся на Гасли в борьбе с Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.