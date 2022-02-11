Риккардо: Сложности 2021 года позволили мне понять свою силу

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Сменив перед сезоном 2021 года Renault на McLaren, Даниэль Риккардо поначалу никак не мог угнаться за новым напарником Ландо Норрисом. Пока тот коллекционировал призовые кубки, австралиец оставался далеко позади.

Но к середине чемпионата картина стала меняться, а окончательно Риккардо мог избавиться от проблем, победив в Монце. После этого уже он зарабатывал больше очков, чем партнер по команде.

Как рассказал Даниэль на презентации McLaren перед сезоном-2022, его стиль пилотирования оказался не самым удачным для машины MCL35M, что и оказалось первопричиной всех сложностей.

«Эта история принесла мне очень много пользы, – признался Риккардо. – Просто потому, что позволила понять – на самом деле я просто не знаю свои сильные стороны. Я понимал, что могу быть очень быстр, но думал, что это лишь благодаря смелости в скоростных поворотах.

Но проходя через все это я понял: в реальности причина скорости в ином. Я разобрался, что придавало мне уверенности за рулем и давало преимущество над соперниками. И понял, почему это вдруг перестало получаться [в McLaren]. Так что я сделал собственное открытие».

Пилот не стал вдаваться в детали, но добавил: «Я пробовал заставить машину делать то, что мне требовалось. Как в танце: разреши мне вот это – и все будет прекрасно.

Но потом пришло осознание, что есть вещи, которые исправишь за одну ночь. И тогда мне пришлось адаптировать стиль пилотирования и работать над собой.

И я смог понять, в чем по-настоящему силен. И мои слабости тоже стали более очевидными. Знаете, очень странно вдруг понять, почему ты быстр и из-за чего проигрываешь».

С 2022 года Формула 1 радикально изменила технический регламент. Риккардо рассказал, что собирается использовать полученный опыт, чтобы было проще справляться с возможными проблемами.

«С самого начала, с первых кругов за рулем [в 2021 году] я старался получать как можно больше информации об отличии машины от знакомых мне Renault и Red Bull, – объяснил он. – Но гонки шли, а я по-прежнему выступал не столь здорово, как рассчитывал.

И тогда я стал бить в барабаны уже громче. Позитив был в том, что Ландо поддерживал мои оценки, ему хотелось тех же перемен в машине, что и мне.

В новом сезоне это будет еще более важно. Машина совершенно новая, и пока я даже не знаю, как ею потребуется управлять.

Прежде я бил в барабаны, и команда знала – Даниэль верно указывает на болевые точки, в этом его сила. Они знают мою скорость и стремятся сделать так, чтобы я мог демонстрировать ее».

Риккардо завершил прошедший чемпионат на восьмой позиции, победа в Монце стала для него первой за три с половиной года. Контракт пилота с McLaren действует до конца 2023 года.