Риккардо решил улучшить стартовую позицию за счет протеста

Даниэль Риккардо стал 14-м в квалификации Гран При Катара. Получив худшую стартовую позицию за четыре последних Гран При, пилот McLaren сильнее всего расстроился из-за места на четной, не накатанной стороне трассы.

Чтобы как-то улучшить ситуацию, австралиец в шутку предложил подать протест на соперников, которые хоть и не помешали ему в трафике, но дали повод для придирок.

«Ситуацию ухудшает то, что старт с грязной стороны решетки будет ужасным, – сказал Риккардо. – Сейчас это непреложный факт. Гонок поддержки на этом этапе нет, посмотрим, может удастся отшлифовать трассу за ночь. Ну или мы можем подать на кого-то протест, чтобы улучшить позицию. Мне все мешались по пути. В последнем повороте стояла парочка котов, круг они мне не испортили, но пытались. Среди них была Ferrari и Williams».

Говоря более серьезно, Риккардо объяснил свой неудачный результат:

«Честно говоря, у меня просто не было темпа. Не удалось найти скорость на входе в повороты, не вышло набрать еще несколько десятых секунды. Свободный выбор шин в гонке поможет, но темпа у меня не было».