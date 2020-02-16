Риккардо решил не устраивать показ нового шлема. Норрис и Сайнс его не поняли
По мнению пилота Renault, в демонстрации шлемов пилотами нет ничего оригинального.
Накануне старта официальных тестов Формулы 1 пилоты чемпионата стали выкладывать в свои соцсети фотографии шлемов в новой раскраске. А вот Даниэль Риккардо не стал этого делать, посчитав, видимо, что в этом нет ничего интересного для подписчиков.
«Люблю всех, кто выкладывает свои шлемы в этом году. Правда, крутые парни. И главное, такие оригинальные. Не переживайте, я сэкономлю ваше время», – написал пилот Renault.
Это вызвало шутки со стороны гонщиков McLaren.
«Что ты хочешь сказать этим, братан?», – поинтересовался Ландо Норрис. И показал тизер своего шлема.
На что Риккардо ответил: «Да, это очень оригинально. Продолжай в том же духе».
Норрис в ответ написал: «Ну, можешь потратить 20 лет на придумывание чего-то более оригинального».
В обмен твитами вмешался и Карлос Сайнс, который выложил фотографию своего шлема. Риккардо на это написал, что он только собирался пообедать, но увидев фото потерял аппетит.
«А ты представь, что со мной было, когда я увидел это», – парировал Сайнс, прикрепив фото прошлогоднего шлема Риккардо:
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Риккардо решил не устраивать показ нового шлема. Норрис и Сайнс его не поняли
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