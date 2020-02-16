Риккардо решил не устраивать показ нового шлема. Норрис и Сайнс его не поняли

Накануне старта официальных тестов Формулы 1 пилоты чемпионата стали выкладывать в свои соцсети фотографии шлемов в новой раскраске. А вот Даниэль Риккардо не стал этого делать, посчитав, видимо, что в этом нет ничего интересного для подписчиков.

«Люблю всех, кто выкладывает свои шлемы в этом году. Правда, крутые парни. И главное, такие оригинальные. Не переживайте, я сэкономлю ваше время», – написал пилот Renault.

Это вызвало шутки со стороны гонщиков McLaren.

«Что ты хочешь сказать этим, братан?», – поинтересовался Ландо Норрис. И показал тизер своего шлема.

На что Риккардо ответил: «Да, это очень оригинально. Продолжай в том же духе».

Норрис в ответ написал: «Ну, можешь потратить 20 лет на придумывание чего-то более оригинального».

В обмен твитами вмешался и Карлос Сайнс, который выложил фотографию своего шлема. Риккардо на это написал, что он только собирался пообедать, но увидев фото потерял аппетит.

«А ты представь, что со мной было, когда я увидел это», – парировал Сайнс, прикрепив фото прошлогоднего шлема Риккардо: