Риккардо рассказал о своей первой аварии на «Нордшляйфе»

В этот уик-энд Формула 1 впервые за семь лет приехала на немецкий «Нюрбургринг». Перед началом уик-энда компания Renault организовала для гонщиков своей команды Даниэля Риккардо и Эстебана Окона возможность проехать по «Северной петле» – культовой части немецкого автодрома, которая с 1976 года не используется для гонок Ф1 из-за своей узости и опасности.

Риккардо признался, что давным-давно он уже пробовал покорить «Нордшляйфе», но это едва не привело к аварии. Тогда будущему победителю Гран При еще не было и 20 лет, и он выступал в двухлитровой Формуле Renault, где в разницей в три очка проиграл титул Валттери Боттасу.

«Это было в 2008 году, – рассказал Даниэль на медиа-сессии. – Я ехал на собственной машине, FIAT Punto. Поверите или нет, даже на ней я улетел с трассы. Это было в слепом левом повороте на подъеме, который стал сужаться. Я не был к этому готов и с недостаточной поворачиваемостью перелетел через поребрик. Пришлось прокатиться по траве, хорошо еще, что до барьера было довольно далеко.

Но это был мой последний опыт здесь. Мы планируем отправиться на трассу сегодня вечером, и надеюсь, благодаря Renault проведем там какое-то время. В этот раз я поеду не так быстро, но жду этой возможности с нетерпением, так как трасса потрясающая».

Он добавил: «Понимаю, что гонки Ф1 здесь едва ли возможны, но даже просто проехать на какой-то машине будет очень круто. Трасса узкая, старой школы. По ходу круга асфальт отличается, есть заплатки и переложенные участки. Поворот «Карусель» вообще стал культовым. Знаю, что погода сейчас не самая лучшая, но надеюсь, что к вечеру она исправится».

Эстебан Окон поддержал напарника: «На симуляторе с друзьями я проехал здесь множество кругов, несколько тысяч. И сегодня впервые опробую ее в реальности. Это должен быть особенный момент. Удивительно, я знаю трассу до мелочей, но никогда не был здесь. Надеюсь, получится дать Даниэлю бой и славно повеселиться».

Риккардо дважды стартовал на современном «Нюрбургринге» – в 2012-м за рулем HRT и годом позже на Toro Rosso. Примечательно, что во второй раз он показал в квалификации шестой результат, но очков в гонке заработать не смог.

Дополнительная информация: Люк Смит