Риккардо рассказал о переговорах с Ferrari и детской любви к команде

За время карьеры Даниэля Риккардо в Формуле 1 неоднократно возникали слухи о его переходе в Ferrari. Однако, сменив уже пять команд, австралиец так и не добрался до Маранелло.

В эксклюзивном интервью для итальянской редакции Motorsport.com Риккардо рассказал о своих переговорах со Скудерией и своем желании попасть в эту команду.

«У нас был небольшой контакт... но мы никогда не садились за стол с листом бумаги, такого не было, – сказал Риккардо. – Некоторые небольшие разговоры, конечно, были. Какие-то обсуждения бывают, но не до составления контракта не доходят. Так далеко мы не доходили. Разговоры были, второго шага не было

В моей голове был вариант с Ferrari. Особенно когда они боролись за титулы, и в те годы, когда там выступал Себ. Команда была в хорошем состоянии. В то время Ferrari и Mercedes были двумя единственными командами помимо Red Bull, где я хотел бы выступать.

Но я старался не поддаваться эмоциям и чувствам из-за своих итальянских корней. У меня есть детское фото в футболке Ferrari, мне ее отец купил. Это восхитительная команда, я очень ее уважаю. Но моей мечтой было попасть в Ф1, а не в Ferrari. Если бы получилось – здорово, если нет – я и так счастлив тем, что есть».