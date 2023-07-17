Риккардо рассказал, какой урок вынес, проведя полгода без гонок

Меньше чем за год Даниэль Риккардо прошел путь о досрочного разрыва с McLaren по инициативе команды до объявления о начале выступлений за AlphaTauri.

Зимой гонщик нашел в себе моральные силы вернуться в Red Bull, где стал третьим пилотом, а летом именно ему отдали вакантное место в «младшей» команде после увольнения Ника де Вриса.

Говоря о том, чему его научила вся эта история, 34-летний пилот признался, что такие моменты позволяют чуть иначе взглянуть на спорт и свое место в нем. Прежде всего это касается вопроса о завершении карьеры.

«Не знаю, смог бы я уйти сразу после того, как стал чемпионом мира, – приводит слова австралийца Crash.net. – Ведь если ты взял титул, значит, дела идут хорошо.

Я слежу за другими видами спорта, например, за [смешанными единоборствами] UFC. На этом примере хорошо видно, что некоторые продолжают выступления слишком долго, чем губят свои карьеры. Ведь приятнее всего находиться на вершине.

Потом я вспоминаю про [Нико] Росберга (который покинул Ф1 сразу после того, как стал чемпионом в 2016 году – прим.ред.). И это, как мне кажется, все же слишком рано. Тут непросто отыскать верный момент.

Но если бы я знал, что в следующем сезона имею реальные шансы на титул, то никогда не подумал бы об уходе. Но когда осознаешь, что до титула еще лет пять, тогда, пожалуй, это неплохой момент, чтобы уйти».

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG, Даниэль Риккардо, McLaren Фото: Motorsport Images

Гонщик привел в пример ситуацию с Льюисом Хэмилтоном, который еще недавно говорил о скором завершении карьеры, но внезапно передумал и сейчас собирается выступать до 40-летия или даже дольше.

«Думаю, такое происходит со многими атлетами, – объяснил Риккардо. – Я не говорю про Льюиса или кого-то другого конкретно, но в целом есть страх перед завершением выступлений.

Когда ты привык жить этой безумно напряженной жизнью и остаешься в таком ритме долгое время, сама мысль о возможности потерять все это страшит тебя. И мне это прекрасно понятно.

Но если ты продолжаешь выступления только потому, что опасаешься неизвестности, которая наступит дальше, то все начинает затягиваться дольше, чем стоило бы.

Но я понял, что сейчас уже смогу быть совершенно спокоен в тот день, когда объявлю об уходе. Я больше не боюсь прекратить выступления».

Даниэль добавил: «Я славно повеселился в этом году, для многого нашел время. И осознал, что жизнь после гонок будет замечательной, если у тебя есть хобби и другие интересы. У меня больше нет страха перед завершением карьеры.

Молодым пилотам, которые только стремятся к вершинам, стоит помнить об этом. Ты должен отдавать спорту свои сердце и душу, но одновременно надо создавать что-то вне гонок, чтобы однажды не оказаться похожим на рыбу, выкинутую из воды».