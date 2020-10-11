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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Риккардо рассказал, какое тату сделает начальнику

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Риккардо рассказал, какое тату сделает начальнику
Автор:
, редактор

Подиум в Нюрбурге дал Дэну право выбрать татуировку для Абитбуля

Даниэль Риккардо стал третьим на Гран При Германии, принеся Renault первый подиум с 2011 года. Сам австралиец в прошлый раз финишировал в первой тройке на Гран При Монако-2018 и признался, что почти забыл ощущения от подиума.

«Давненько такого не было! – сказал Риккардо. – Такое чувство, будто это мой первый подиум. Прошло два с половиной года или вроде того, так что ощущения очень приятные, свежие. Я очень рад. Мы все очень давно этого ждали».

Ранее в этом сезоне Риккардо поспорил с боссом Renault Сирилем Абитбулем о том, что если австралиец принесет команде подиум, то его руководитель сделает себе татуировку. Причем выбирать рисунок будет Даниэль.

После финиша в Германии Риккардо подтвердил намерение осуществить этот план: «Это правда – мы это сделаем! Теперь придется подумать. Вероятно, рисунок будет как-то связан со мной, но и добавим привкус Германии, ведь тут мы этого добились. Надо будет это отметить [на рисунке]».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Пилоты Даниэль Риккардо
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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