Риккардо рассказал, как тоска по дому повлияла на его выступления

У Даниэля Риккардо была непростая первая половина 2021 года: его напарник по McLaren Ландо Норрис перед летним перерывом заработал в несколько раз больше очков, чем австралиец. Однако затем Даниэлю удалось собраться и даже победить в гонке на Гран При Италии в Монце.

Одной из проблем, которая явно не помогала Риккардо в борьбе с новой машиной, была тоска по дому – пилот не могу вернуться в Австралию из-за ковидных ограничений на путешествия. Перед финальной гонкой в Абу-Даби он даже рассказывал, что собирается перетерпеть двухнедельный карантин, чтобы зимой вернуться в родной город. Даниэль не видел свою семью с июня 2020 года.

«Тоска по дому звучит как нечто драматизированное, но я определенно скучал по родным и всякому прочему, – рассказал Риккардо. – Обычно у нас была довольно удачная опция: если бы я захотел, чтобы мама и папа были здесь, то я бы сказал им, мол, давайте я куплю билет, прыгайте на самолет и прилетайте. Так что отсутствие такой возможности меня расстраивала, потому что это все мы не в силах контролировать.

Думаю, иногда те, кто постоянно находятся в центре внимания, не кажутся людям извне настоящими: о человеческом факторе просто все забывают. Если ты актер – то это сразу: “О, это Бред Питт. Он супермен. Он может делать что угодно и когда угодно”. Будто он никогда не испытывает эмоции.

Вы, журналисты, можете понять, как мы скучаем по близким после большого количества путешествий. Так что чувствовать такое многократно довольно сложно.

Я бы не сказал, что это как-то повлияло на меня во время гонок. Но, думаю, в плохие моменты присутствие родных бы мне помогло, потому что в подобные времена тебе хочется немного этой поддержи и семейной любви. Более того, еще возникает чувство одиночества: если бы они были здесь, то это помогло бы мне выйти из грустного состояния немного быстрее.

Чтобы хорошо выступать, надо ментально быть в нормальном состоянии. Поэтому все взаимоотношения отражаются на тренировках, уровне энергии и настроении».