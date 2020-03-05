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Формула 1 / Новость

Риккардо рассказал, как сильно его планы разошлись с реальностью

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Риккардо рассказал, как сильно его планы разошлись с реальностью
Автор:
5 мар. 2020 г., 10:07

По словам австралийского пилота, после первого года в составе Red Bull он рассчитывал быстро стать одной из главных звезд Формулы 1.

Даниэль Риккардо в мини-интервью официальному сайту чемпионата мира рассказал, насколько сильно его реальные результаты отличаются от предположений, сделанных пилотом пять лет назад.

«Я так и не добился целей, которые перед собой тогда ставил, – признался австралиец. – Когда я провел первый сезон в Red Bull и одержал первые победы, думал, что к началу 2020 года уже буду чемпионом мира. Может быть, даже трехкратным! И хотя мне, наверное, есть чем гордиться – в целом не могу сказать, что мои результаты так уж сильно меня впечатляют».

Напомним, что пока Риккардо не удалось подняться выше 3-го места в общем зачете – бронзовым призером чемпионата пилот становился дважды, в 2014 и 2016 году.

Также гонщик поделился с журналистами мыслями на тему своего имиджа: «Я не делаю ничего специально, чтобы броситься в глаза СМИ или болельщикам. Не пытаюсь играть роль клоуна. Просто я считаю, что работа в Формуле 1 и то, насколько высоки тут ставки, не мешают получать от происходящего удовольствие и время от времени немного веселиться».

Одним из запоминающихся моментов карьеры Риккардо был способ праздновать победу, выпивая шампанское из гоночной обуви. «Иногда я думал: боже, что я за идиот – делать такие глупости, – вспомнил пилот. – А с другой стороны, здорово привнести в Формулу 1 что-то свежее. Но сильно над всем этим я не заморачиваюсь: что сделано, то сделано».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Автор Штефан Элен

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