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Риккардо рассказал, как потерял гонку, но спас мотор

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Риккардо рассказал, как потерял гонку, но спас мотор
Автор:
, Ответственный редактор
5 июл. 2020 г., 20:36

Австралийцу из Renault пришлось оперативно принимать меры, чтобы предотвратить отказ силовой установки

Даниэль Риккардо, стартовав в Шпильберге с десятой позиции, сразу пропустил вперед Себастьяна Феттеля, но вскоре поднялся на строчку вверх после схода своего бывшего напарника Макса Ферстаппена. Однако на 17-м круге гонщик Renault был вынужден резко сбросить скорость и запарковаться в боксах.

О том, что происходило в  этот момент, австралиец рассказал после завершения гонки на медиа-брифинге.

«Все дело в охлаждении, – пояснил Даниэль. – Температура мотора стала резко расти. Сам я ничего не почувствовал, но парни сказали мне срочно переключиться в режим работы двигателя и ехать в боксы, пока не стало совсем плохо. Полагаю, нам удалось все сберечь, избежав повреждений.

Жаль, что пришлось сойти так рано, ведь как раз начиналось все самое интересное. Но мы сохранили мотор, который теперь сможет отработать еще несколько гонок. 

Если учитывать последующие выезды машины безопасности, мы могли сегодня заработать немало замечательных очков, но не сложилось. Я не отчаиваюсь, так как уже через неделю на этой же трассе мы получим еще один шанс. Я сохраняю оптимизм».

Журналисты спросили Даниэля, есть ли понимание, с каким именно сбоем столкнулась командами и можно ли будет его оперативно исправить. «Насколько я понимаю, в команде близки к пониманию причины проблем, – ответил пилот. – Кое-что можно будет сделать уже до следующего уик-энда.

Не знаю точно, какие сложности возникли сегодня у соперников, но их было немало. Все уже давно не гонялись, также наверняка сказалась высокая температура. Я давно говорил, что первая гонка будет яркой, хотя сам ожидал проблем от пилотов, а не от техники. Наверное, через неделю нас будет ждать уже совсем другая история».

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Автор Александр Кабановский

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