Риккардо рассказал, как Марко портил ему жизнь
Бывший пилот Red Bull объяснил, почему не общается со своим прежним наставником
Даниэль Риккардо покинул команду Red Bull после сезона 2018 года и с тех пор так и не смог где-либо повторить тот же успех, которого добился с «Быками». Однако, если глава RB порой и говорит, что жалеет об уходе австралийца, сам он публично всегда называл свой поступок оправданным.
После Гран При Австрии у Риккардо спросили, не собирается ли он пообщаться с советником Red Bull Хельмутом Марко, намекая на то, что австралийцу, возможно, стоит вернуться.
«Я столько дерьма натерпелся от Хельмута, что после ухода из Red Bull мне незачем с ним общаться, – цитирует Риккардо издание GrandPrix247.com, – Но поймите меня правильно, он просто очень прямолинейный, я его уважаю и считаю хорошим человеком. Просто таков наш спорт, а Хельмут такой Хельмут».
Сам Марко на днях похвалил Риккардо, но сделал это весьма сдержано.
«Вообще-то в свой первый год в Red Bull Дэн побил своего напарника, четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, – напомнил австриец. – Но когда пришел Макс Ферстаппен, он предпочел дистанцироваться и не вступать в борьбу. Ну а что было дальше вы знаете.
Если судить по чистой скорости, Риккардо не уступает Максу. Но ему не хватает абсолютной сосредоточенности на достижении цели».
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