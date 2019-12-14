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Формула 1 / Новость

Риккардо рассказал, чему научил Ферстаппена

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Риккардо рассказал, чему научил Ферстаппена
Автор:
, редактор
14 дек. 2019 г., 17:25

Бывший напарник лидера Red Bull считает, что был полезен Максу в первые годы голландца в команде.

Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен вместе выступали за Red Bull два с половиной года, после чего австралиец перебрался в Renault. С уходом Риккардо Ферстаппен стал однозначным лидером команды, но Дэн считает, что внес свою лепту во взросление напарника.

«Думаю, мы с Максом были полезны друг для друга, – сказал Риккардо в подкасте Beyond the Grid. – Он определенно вырос за то время. Вероятно, он чему-то научился у меня, ведь я старше и дольше был в команде. Это хорошо заметно. Он стал менее вспыльчивым и нестабильным в последнюю пару лет, стал более зрелым. Думаю, сейчас он нашел свое место, и если я внес в это свой вклад, то здорово, а если нет – тоже хорошо».

Во время совместных выступлений Риккардо и Ферстаппену доводилось вести жесткую борьбу на трассе, вплоть до столкновений. Но по словам австралийца, на отношения пилотов это не влияло.

«Мы быстро переживали эти моменты, – сказал Риккардо. – Я знаю, насколько он боевит, а он знает, насколько боевит я – так что, такие ситуации должны были возникнуть. Но, я думаю, мы уважали жажду борьбы друг в друге и потому быстро двигались дальше».

Риккардо также добавил, что никаких интриг в их взаимоотношениях не было: «Мы знали, чем занимаемся, к чему стремимся, и делали свое дело».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Даниэль Риккардо В Магазин
Автор Иван Матушкин

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