Риккардо раскрыл причины своих неудач в 2022 году

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Несмотря на контракт, действующий до конца 2023 года, в команде McLaren решили досрочно прервать сотрудничество с Даниэлем Риккардо, который не смог найти общий язык с техникой нового поколения Ф1.

По итогам прошедшего чемпионата австралиец заработал 37 очков и ни разу не финишировал выше пятого места, тогда как Ландо Норрис на такой же машине завершил сезон со 122 баллами, а в Имоле поднялся на подиум.

После окончания чемпионата Риккардо рассказал, что именно стало причиной его проблем. Как оказалось, гонщик так стремился вернуть скорость, что результат оказался прямо противоположным.

«Я много думал обо всем этом, – признался он. – Сейчас, когда сезон уже закончен, ситуация понемногу отпускает меня. Но периодически эта тема вновь всплывает у меня в голове.

Дело не в мистике или чем-то таком… Но прежде я с подобным не сталкивался. У любого бывают неудачные Гран При, но у меня они стали слишком частыми. Я постоянно спрашивал себя, из-за чего проигрываю секунду. Еще прошлым летом я осознал, что мое пилотирование перестало быть естественным. И я всегда отстаю на один шаг.

Мне стало казаться, что я хочу слишком многого. Я часто вспоминал самую первую квалификацию в составе McLaren. Тогда я не слишком здорово знал машину, но смог обогнать Ландо. Не знаю, сколько раз это получалось в дальнейшем – но не особенно часто.

Прежде я всегда управлял машиной на чувствах и инстинктах – и получалось лучше. Я не критикую никого конкретно – но сейчас понимаю, что нам не стоило настолько углубляться в анализ неудачных уик-эндов. Мы сами закопали себя: уперлись в определенный вариант настроек и из-за этого просто потерялись».

Гонщик продолжил: «Могли ли мы добиться успеха, если бы не стали копать так глубоко? Мне кажется, я в любом случае не нашел бы общий язык с этой машиной. Эта история показала мои слабые места. Я должен признать это.

Есть ощущение, что я слишком серьезно погрузился в данные, и это отразилось на скорости. Уик-энды Гран При стали слишком напряженными. У тебя есть только определенное количество энергии – и если растратить слишком много на психологические моменты, ты сядешь в машину уже истощенным».

Риккардо не смог найти продолжения карьеры и проведет предстоящий сезон Формулы 1 в роли третьего гонщика Red Bull Racing. В McLaren его заменит Оскар Пиастри.