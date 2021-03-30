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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Риккардо провел гонку в Бахрейне с поврежденным днищем

Автор:
Соавтор:
Адам Купер

Как рассказали в команде McLaren, машина их пилота пострадала в аварии на первых кругах, что сказалось на ее скорости

Риккардо провел гонку в Бахрейне с поврежденным днищем

Дебютный Гран При в составе McLaren начался для Даниэля Риккардо с победы над Ландо Норрисом в квалификации. Однако гонку сильнее провел британец – он финишировал четвертым, тогда как Риккардо стал только седьмым. Разница между гонщиками составила почти 20 секунд. 

Риккардо сразу после финиша рассказал, что не в восторге от того, как сложился его день в Сахире.

«По ходу гонки я терял скорость, – объяснил австралийский пилот. – Первый отрезок на мягких шинах прошел в борьбе с Ландо и Шарлем [Леклером], но после перехода на Medium они уехали от меня, а на Hard все стало еще хуже. Я словно слабел все больше по ходу дистанции».

Он добавил: «Хочется верить, что все дело в повреждении машины. Надеюсь, это позволит объяснить то, что произошло».

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Обследование McLaren Риккардо после финиша показало, что столкновение на четвертом круге, когда в машину Даниэля врезался сзади Пьер Гасли, действительно привело к существенной потере прижимной силы. 

«Мы обнаружили повреждение днища в результате удара от Пьера в начале гонки, – гласит заявление руководителя команды Андреаса Зайдля, опубликованное пресс-службой поздно вечером в понедельник. – Масштаб повреждений привел к значительной потере в прижимной силе. Несмотря на это, Даниэль использовал свой опыт, чтобы справиться с ситуацией и принести команде важные очки». 

Сам Риккардо рассказал, что даже не почувствовал удара, в результате которого машина Гасли осталась без переднего крыла. 

«Честно говоря, я ничего не ощутил, – рассказал он. – Но после финиша пошел спросить у Пьера, что с ним случилось. А он ответил: "Я же влетел в тебя сзади".

Я вообще не в курсе, но если мое днище и впрямь было сломано, это позволит мне спокойнее спать ночью после гонки».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Даниэль Риккардо
Команды McLaren
Автор Пабло Элизальде

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