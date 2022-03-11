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Команда McLaren подтвердила, что Даниэль Риккардо пропустит и второй день тестов в Бахрейне. Австралиец жалуется на плохое самочувствие, поэтому всю работу гонщика опять придется делать исключительно Ландо Норрису.

Чем именно болеет Риккардо, в команде не сообщают. Утверждается лишь, что самочувствие пилота постепенно улучшается и что он на всякий случай сдал несколько тестов на коронавирус (все оказались отрицательными).

Напомним, что вчера Норрис смог проехать только 50 кругов, что позже объяснили проблемами в тормозной системе. По словам Норриса, к вечеру причины этих проблем удалось выявить, но их решение требует некоторого времени.