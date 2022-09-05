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Формула 1 Новость

Риккардо проговорился о будущем в беседе с Пересом

Даниэль в частной беседе рассказал о свои планах – не зная, что его слова записываются

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Риккардо проговорился о будущем в беседе с Пересом
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После Гран При Нидерландов в социальных сетях появилась запись беседы Даниэля Риккардо с Серхио Пересом. Насколько можно судить, она сделана в воскресенье утром. Не зная, что их снимают, гонщики просто общаются на разные темы. 

Среди прочего Перес спросил о будущем Риккардо, чья карьера после увольнения из McLaren пока не получила продолжения. Слышно, как Даниэль ответил: «Пропущу год и вернусь в 2024-м».

Эта версия хорошо согласуется и информацией, которая появилась по ходу уик-энда в Зандфорте. Надежный источник сообщил, что австралиец предложил свои услуги Mercedes в качестве резервного пилота – и его идея понравилась команде. 

Теоретически Даниэль еще может перейти в Haas, Williams или Alpine, однако ни один из этих вариантов сейчас не выглядит гарантированным. 

Ранее в похожую на Риккардо историю попал Пьер Гасли. Его слова о контракте, не предназначенные для посторонних ушей, тоже попали в социальные сети – и гонщику пришлось оправдываться за сказанное.  

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