Риккардо проговорился, что мог бы проехать на 2 секунды быстрее. Если бы слил топливо

На тестах Формулы 1 в Барселоне пилоты Renault ездили с 90-килограммовой загрузкой топливом. Об этом рассказал гонщик французской команды Даниэль Риккардо. Такие признания не типичны для Формулы 1. Обычно на тестах участники скрывают, сколько топлива у них в баках, чтобы конкуренты не поняли истинную расстановку сил. Риккардо решил откровенно сообщить о собственной программе – и даже оценил, каким стал бы темп с пустыми баками.

«С поправкой на топливо я мог бы проехать круг за минуту 14 секунд, – заявил Риккардо. – У меня было 90 килограммов и за сколько я там проехал, 1:16,2? Это воодушевляет! Я неплохо продвинулся в темпе на шинах С5 при переходе с первого такого комплекта на второй: я смог отыграть две или три десятые».

Австралиец действительно завершил финальный тестовый день в Барселоне с результатом 1:16,276. Это третье время пятницы, 28 февраля; австралиец уступил обладателю первой строчки Валттери Боттасу менее десятой секунды. Если учитывать не только заключительный день, а все предсезонные тесты-2020, то быстрейшим временем осталось 1:15,732. Боттас проехал круг с таким временем на прошлой неделе.

Если допущение Риккардо верно, то темп Renault с пустыми банками позволил бы Даниэлю не только занять первое место по итогам тестов, но и побить рекорд трассы «Каталунья». Сейчас официальный рекорд этого автодрома принадлежит Валттери Боттасу. В квалификации 2019 года Валттери показал 1:15,406.

По итогам тестов Mercedes сохранил за собой лидирующие позиции и в этом году. Риккардо так прокомментировал успехи команды из Брэкли: «У болида Mercedes зацеп хорош, похоже, всегда. Задние колеса крепко держатся за дорогу, но и передние не теряют хватки. Они могут вести себя агрессивно и на входе в поворот, и в центральной части. Думаю, так проявляется их общее преимущество в уровне прижимной силы. У нас же есть определенный прогресс в балансе, особенно в среднескоростных поворотах. Теперь мы можем быть в них агрессивнее».

Motorsport.com вел текстовую онлайн-трансляцию с тестов Формулы 1 в Барселоне.