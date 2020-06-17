Риккардо проехал по «Ред Булл Рингу» 500 км

Во вторник команда Renault провела первый из двух дней частных тестов на трассе «Ред Булл Ринг», где 5 июля пройдет Гран При Австрии – первая гонка нового сезона Формулы 1.

В рамках политики по снижению расходов испытания на трассах новейших болидов Ф1 сильно ограничены – поэтому во время тестов используется болид RS18, на котором пилоты коллектива выступали в позапрошлом году. А также специальные шины Pirelli, заметно отличающиеся по своим характеристикам от покрышек, которые итальянская марка привозит на гонки.

Главной целью тестов было отработать типовые процедуры гоночного уик-энда – с учетом изменений и ограничений, введенных из-за коронавируса. Это, впрочем, не помешало Даниэлю Риккардо проехать по трассе 115 кругов или около 500 километров – что вполне сравнимо с дистанцией, которую преодолевает один пилот за один день обычных тестов. Сегодня, во второй и последний день заездов, за руль болида сядет Эстебан Окон.

Похожие заезды уже провели или еще проведут многие команды Ф1. Некоторые, как и Renault, предпочитают, чтобы их пилоты провели как можно больше времени на трассе и поэтому используют машины прошлых лет. В частности, так поступила Mercedes и еще поступит Ferrari, которая запланировала тесты на трассе во Фьорано.

Другие коллективы предпочитают работать с болидами 2020 года в рамках т.н. съемочных дней – каждая команда за сезон может провести два таких дня. При этом должны использоваться упомянутые выше специальные шины, а дистанция ограничена 100 км. Такой вариант, в частности, выбрали Racing Point и AlphaTauri – они проведут заезды в Сильверстоуне и Имоле соответственно.

Renault обычно тоже проводит частные тесты в Сильверстоуне – поближе к базе команды. На этот раз проблемой стали наличие у команды двух баз в разных странах и ограничения, введенные из-за коронавируса. Сотрудникам расположенного во Франции моторного подразделения пришлось бы две недели провести в изоляции, если бы они приехали в Великобританию. То же самое пришлось бы сделать инженерам, механикам и другим сотрудникам британской фабрики, если бы тесты проводились во Франции. В Австрии же аналогичные ограничения уже сняты.