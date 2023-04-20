Риккардо проедет на Red Bull по «Нордшляйфе»

Формула 1 в последний раз проводила гонку на Северной петле «Нюрбургринга» в 1976 году – тогда серьезная авария едва не унесла жизнь Ники Лауды. Из-за большой протяженности легендарной немецкой трассы обеспечение безопасности оказалось нерешаемой задачей, и Гран При никогда не возвращался сюда.

Однако время от времени команды Ф1 устраивают в Зеленом Аду, как прозвали 22-километровое немецкое кольцо, демонстрационные заезды. В сентября этого года очередной такой аттракцион проведет Red Bull – за руль сядет запасной гонщик команды Даниэль Риккардо.

Австралиец, который вернулся в Милтон-Кинс после увольнения из McLaren и пропускает нынешний сезон, уже должен был провести аналогичные заезды на трассе «Маунт-Панорама», но не смог сделать этого из-за необходимости присутствовать в Нью-Йорке на объявлении о грядущем партнерстве с Ford.

В 2007 году по «Нюрбургрингу» на BMW-Sauber F1.06 проехал Ник Хайдфельд (на фото), а в 2013-м за руль Mercedes на культовой трассе сел Михаэль Шумахер.