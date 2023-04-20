Риккардо проедет на Red Bull по «Нордшляйфе»
Австралийскому тест-пилоту придумывали новую захватывающую историю в рамках нынешней функции
Формула 1 в последний раз проводила гонку на Северной петле «Нюрбургринга» в 1976 году – тогда серьезная авария едва не унесла жизнь Ники Лауды. Из-за большой протяженности легендарной немецкой трассы обеспечение безопасности оказалось нерешаемой задачей, и Гран При никогда не возвращался сюда.
Однако время от времени команды Ф1 устраивают в Зеленом Аду, как прозвали 22-километровое немецкое кольцо, демонстрационные заезды. В сентября этого года очередной такой аттракцион проведет Red Bull – за руль сядет запасной гонщик команды Даниэль Риккардо.
Австралиец, который вернулся в Милтон-Кинс после увольнения из McLaren и пропускает нынешний сезон, уже должен был провести аналогичные заезды на трассе «Маунт-Панорама», но не смог сделать этого из-за необходимости присутствовать в Нью-Йорке на объявлении о грядущем партнерстве с Ford.
В 2007 году по «Нюрбургрингу» на BMW-Sauber F1.06 проехал Ник Хайдфельд (на фото), а в 2013-м за руль Mercedes на культовой трассе сел Михаэль Шумахер.
Мнение: в чем секрет удивительной скорости Red Bull
Источник: перед этапом в Баку Ferrari предстоит сложный выбор
«Спросил, почему мы так поздно». Бинотто вспомнил первую встречу с Шумахером
«Спросил, почему мы так поздно». Бинотто вспомнил первую встречу с Шумахером «Спросил, почему мы так поздно». Бинотто вспомнил первую встречу с Шумахером
Mercedes показала машину 2023 года. А вот какие были прежде
Mercedes показала машину 2023 года. А вот какие были прежде Mercedes показала машину 2023 года. А вот какие были прежде
Ferrari провела презентацию. А вот прежние машины команды в Ф1
Ferrari провела презентацию. А вот прежние машины команды в Ф1 Ferrari провела презентацию. А вот прежние машины команды в Ф1
Джордан назвал фарсом ситуацию с лимитами бюджетов в Ф1
Джордан назвал фарсом ситуацию с лимитами бюджетов в Ф1 Джордан назвал фарсом ситуацию с лимитами бюджетов в Ф1
Льюис признал, что Mercedes едва ли догонит Red Bull
Льюис признал, что Mercedes едва ли догонит Red Bull Льюис признал, что Mercedes едва ли догонит Red Bull
Мнение: в чем секрет удивительной скорости Red Bull
Мнение: в чем секрет удивительной скорости Red Bull Мнение: в чем секрет удивительной скорости Red Bull
Самое важное:
Джордан назвал фарсом ситуацию с лимитами бюджетов в Ф1
Джордан назвал фарсом ситуацию с лимитами бюджетов в Ф1 Джордан назвал фарсом ситуацию с лимитами бюджетов в Ф1
Экс-пилот Ф1 возглавил молодежную программу McLaren
Экс-пилот Ф1 возглавил молодежную программу McLaren Экс-пилот Ф1 возглавил молодежную программу McLaren
В Michelin объяснили, почему их не привлекает Формула 1
В Michelin объяснили, почему их не привлекает Формула 1 В Michelin объяснили, почему их не привлекает Формула 1
Льюис признал, что Mercedes едва ли догонит Red Bull
Льюис признал, что Mercedes едва ли догонит Red Bull Льюис признал, что Mercedes едва ли догонит Red Bull
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.