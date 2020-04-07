Риккардо: Хэмилтона и Феттеля не заставишь пить из ботинка
Ритуал, о котором многие узнали благодаря австралийскому гонщику, нравится болельщикам – а вот соперники Риккардо относятся к «шуи» по-разному...
Пилот Renault Даниэль Риккардо известен своей любовью к ритуалу «шуи» – после финиша в первой тройке на подиуме он нередко пьет шампанское из собственной обуви. Австралиец пытается приучить к традиции и других людей: ему уже удавалось таким образом выпить с актерами Патриком Стюартом и Джерардом Батлером, а также экс-пилотом Марком Уэббером.
Также попробовать шампанское из гоночной обуви соглашались Кристиан Хорнер и Эдриан Ньюи, а вот коллеги относятся к ритуалу Даниэля по-разному. В разное время на «шуи» соглашались Макс Ферстаппен, Нико Росберг и Лэнс Стролл. А вот на Гран При Австрии-2017 Риккардо не удалось убедить выпить из ботинка своих соседей по подиуму Валттери Боттаса и Себастьяна Феттеля.
По словам Риккардо, именно Феттеля, а также Льюиса Хэмилтона будет труднее всего уговорить на подобное.
«Что касается пилотов, то Льюис... кажется, он ценит себя больше остальных. Они оба, Хэмилтон и Феттель, очень заботятся о гигиене», – сказал Риккардо в интервью Rolling Stone.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин , Даниэль Риккардо В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Риккардо: Хэмилтона и Феттеля не заставишь пить из ботинка
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