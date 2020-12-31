Риккардо про Марко: Я был вне себя после каждого разговора с ним

Даниэль Риккардо более десяти лет выступал в гонках при поддержке Red Bull – сначала в молодежных сериях, потом в Формуле 1, где провел пять сезонов в главной команде концерна, выиграв семь Гран При.

Их дуэт с Максом Ферстаппеном многие считали самым ярким в чемпионате – достаточно вспомнить аварию в Баку, – но в итоге австралиец решил совершить крутой поворот в своей карьере и с 2019 года ушел в Renault.

С тех пор у Ферстаппена не было равного по силам напарника, но с сезона-2021 вторую машину предстоит пилотировать Серхио Пересу.

Тот никогда прежде не имел отношения к «Красным быкам», потому не знает нюансов и особенностей работы в Милтон Кинсе.

Motorsport.com поинтересовался у Риккардо, какой совет тот бы дал Пересу по поводу общения с Хельмутом Марко, который в должности гоночного консультанта фактически руководит всей работой и всей политикой в Red Bull Racing.

Даниэль остался верен себе и не обошелся без шутки: «Иногда делать какое-то жесткое заявление и смотреть, как он отреагирует».

После этого Риккардо добавил: «В последние годы Хельмут стал немного мягче. Может, я сам воспринимаю его уже несколько иначе, не так, как в молодые годы. Но должен признать: поначалу после каждой нашей беседы я чувствовал, что практически вне себя.

Но сейчас, кажется, он все же стал более приятным человеком».

Наш немецкий коллега Кристиан Ниммерфолль во время недавнего интервью с Марко вспомнил эту историю, спросив 77-летнего австрийца, действительно ли он уже не столь строг к гонщикам, как в прежние годы.

«Можно и так сказать, – ответил тот. – Дело в том, что сейчас мы уже обрели свой стиль, подход к работе в команде. Нам уже не нужно постоянно проделывать одно и то же, хотя и важно поддерживать верную атмосферу».

Он продолжил: «Помню, в какой-то момент Риккардо завел себе менеджера – того, с которым позже расстался и вынужден был заплатить ему огромные деньги.

Собственно, я сразу предсказывал, что именно этим в итоге и закончится. Я вообще старался свести к минимуму общение с этим менеджером, а вместо этого продолжал разговаривать напрямую с Риккардо.

Иногда это действительно приводило к напряженности. Но в целом у нас были хорошие отношения».