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Формула 1 / Новость

Риккардо про Марко: Я был вне себя после каждого разговора с ним

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Риккардо про Марко: Я был вне себя после каждого разговора с ним
Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор: Кристиан Ниммерфолль, главный редактор Motorsport-Total (Германия)

Австралиец

Даниэль Риккардо более десяти лет выступал в гонках при поддержке Red Bull – сначала в молодежных сериях, потом в Формуле 1, где провел пять сезонов в главной команде концерна, выиграв семь Гран При. 

Их дуэт с Максом Ферстаппеном многие считали самым ярким в чемпионате – достаточно вспомнить аварию в Баку, – но в итоге австралиец решил совершить крутой поворот в своей карьере и с 2019 года ушел в Renault.

С тех пор у Ферстаппена не было равного по силам напарника, но с сезона-2021 вторую машину предстоит пилотировать Серхио Пересу. 

Тот никогда прежде не имел отношения к «Красным быкам», потому не знает нюансов и особенностей работы в Милтон Кинсе. 

Motorsport.com поинтересовался у Риккардо, какой совет тот бы дал Пересу по поводу общения с Хельмутом Марко, который в должности гоночного консультанта фактически руководит всей работой и всей политикой в Red Bull Racing.

Даниэль остался верен себе и не обошелся без шутки: «Иногда делать какое-то жесткое заявление и смотреть, как он отреагирует».

После этого Риккардо добавил: «В последние годы Хельмут стал немного мягче. Может, я сам воспринимаю его уже несколько иначе, не так, как в молодые годы. Но должен признать: поначалу после каждой нашей беседы я чувствовал, что практически вне себя.

Но сейчас, кажется, он все же стал более приятным человеком». 

Наш немецкий коллега Кристиан Ниммерфолль во время недавнего интервью с Марко вспомнил эту историю, спросив 77-летнего австрийца, действительно ли он уже не столь строг к гонщикам, как в прежние годы. 

«Можно и так сказать, – ответил тот. – Дело в том, что сейчас мы уже обрели свой стиль, подход к работе в команде. Нам уже не нужно постоянно проделывать одно и то же, хотя и важно поддерживать верную атмосферу».

Он продолжил: «Помню, в какой-то момент Риккардо завел себе менеджера – того, с которым позже расстался и вынужден был заплатить ему огромные деньги. 

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Собственно, я сразу предсказывал, что именно этим в итоге и закончится. Я вообще старался свести к минимуму общение с этим менеджером, а вместо этого продолжал разговаривать напрямую с Риккардо.

Иногда это действительно приводило к напряженности. Но в целом у нас были хорошие отношения». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хельмут Марко , Даниэль Риккардо , Юки Цунода
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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