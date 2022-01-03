Риккардо признался, что в начале 2021-го потерял веру в себя

Даниэль Риккардо перешел в McLaren прошлой зимой, подписав с командой трехлетний контракт и став напарником Ландо Норриса. После побед в Red Bull и подиумов а Renault шансы австралийца расценивались высоко, однако до летнего перерыва Норрис трижды побывал на подиуме, а Риккардо не завоевал ни одного призового кубка и заработал вдвое меньше очков, чем его британский напарник.

Даниэль исправил ситуацию победой в Монце, однако не стал скрывать, что в психологическом плане первая половина чемпионата стала для него сложным испытанием.

«Где-то глубоко внутри себя я не сомневался, что в итоге все наладится, – рассказал он на медиа-брифинге по итогам сезона. – Эта мысль засела у меня в голове. И если кто-то думал, что я сдался, он оказался не прав. Я просто на время чуть отошел назад.

Мне нужно было ответить тем, кто полагал, будто я выгорел, что подумываю об уходе и все такое. Но прежде всего это был бы ответ для меня самого, потому что порой и впрямь случались моменты, когда я терял часть веры в себя и пытался вновь и вновь понять, откуда берутся все эти сложности. Может, мне не стоит атаковать настолько остро, раздумывал я.

Но я знал, что это не выход. При этом дела продолжали идти скверно, но какие-то вопросы понемногу решались. Я не сдавался, продолжал делать то же, что и прежде».

Риккардо признался, что в психологическом плане все происходящее было особенно сложным для него после того, как он очень здорово провел концовку сезона-2020, а затем опередил Норриса с их первой совместной квалификации за McLaren в Бахрейне.

«Возможно, это даже помешало мне, – объяснил гонщик. – Потому что в следующих гонках, когда все шло далеко не столь здорово, возникли определенные вопросы.

Но в любом случае, ко второй половине сезона дела наладились. Я выиграл, кое-что показал и подтвердил, что остался собой.

Я доволен. Доволен тем, как сейчас идут дела. Не все превосходно, но мне нравится».

Риккардо отметил, что летний перерыв в календаре оказался для него очень своевременным.

«После слабой гонки в Венгрии часть меня радовалась, так как половина сезона была позади, – признал он. – Отчасти это просто смешно, насколько мне хотелось просто бросить все, прыгнуть в самолет и две недели просто не думать об Ф1.

У каждого свои взгляды, но мне просто необходимо порой устраивать такие побеги. Я не из тех пилотов, кто каждый вечер засыпает с мыслями о Формуле 1. Я знал, что мне будет очень полезно переключиться».

Даниэль закончил прошедший сезон на восьмом месте, он заработал 115 очков против 160 у ставшего шестым Норриса. При этом после августовских каникул Риккардо выступал результативнее напарника, опередив того на 18 баллов.