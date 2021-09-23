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Формула 1 / Гран При России Новости

Риккардо признал: У Норриса яйца больше

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Австралийский пилот рассказал о разгромном проигрыше напарнику в теннис

Риккардо признал: У Норриса яйца больше

Даниэль Риккардо пришел в команду McLaren с нескрываемым намерением быть быстрее по меньшей мере своего напарника Ландо Норриса. Однако период адаптации австралийца к непривычной машине затянулся, и хотя именно Риккардо принес McLaren победу в Монце, по очкам он пока существенно уступает Норрису.

И не только по очкам в гонках. Как написал у себя в твиттере сам Риккардо, Норрис с разгромным счетом обыграл его и в теннис.

«Только что Ландо обыграл меня в настольный теннис со счетом 5:0. Он с начала года меня чему-то поучает, особенно прохождению быстрых поворотов. У него огромные яйца, у меня таких нет».

 

Оценивая свои шансы в Гран При России Риккардо при этом выразил надежду, что ему удастся «собрать» гонку также, как это получилось сделать в Монце.

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