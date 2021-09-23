Риккардо признал: У Норриса яйца больше

Даниэль Риккардо пришел в команду McLaren с нескрываемым намерением быть быстрее по меньшей мере своего напарника Ландо Норриса. Однако период адаптации австралийца к непривычной машине затянулся, и хотя именно Риккардо принес McLaren победу в Монце, по очкам он пока существенно уступает Норрису.

И не только по очкам в гонках. Как написал у себя в твиттере сам Риккардо, Норрис с разгромным счетом обыграл его и в теннис.

«Только что Ландо обыграл меня в настольный теннис со счетом 5:0. Он с начала года меня чему-то поучает, особенно прохождению быстрых поворотов. У него огромные яйца, у меня таких нет».

Оценивая свои шансы в Гран При России Риккардо при этом выразил надежду, что ему удастся «собрать» гонку также, как это получилось сделать в Монце.