Риккардо признал ошибку в работе с настройками

В обеих пятничных тренировках голландского Гран При Даниэль Риккардо не вошел в десятку лидеров – с утра он показал 14-й результат, а после обеда показал 15-ю скорость, уступив лучшему времени Шарля Леклера секунду с четвертью.

Подводя итоги дня, пилот McLaren рассказал, что события для него развивались не по самому приятному сценарию.

«Утром ощущения были весьма неплохими, – сказал он журналистам. – Полагаю, мы заложили хороший базис и были весьма довольны тем, как все идет. А потом внесли в настройки некоторые изменения. И если говорить просто, они не сработали.

Разумеется, это совсем не здорово. Все хотят ехать быстро – и если ты быстр уже в тренировках, дальше все куда проще. Но я не слишком озабочен. Думаю, мы уже поняли, в каком направлении стоит двигаться, и до завтра сможем прибавить».

Риккардо добавил, что лидерство Ferrari нисколько не удивляет его: «Меня теперь вообще сложно удивить. В последних гонках было столько разного безумия, что я перестал удивляться.

К тому же, в этом году у Ferrari есть скорость, особенно на одном круге. У Alpine случаются взлеты и падения, но порой они очень сильны. Посмотрим, что принесет завтрашний день. Но борьба должна быть упорной, так как здесь очень короткий круг».

Другой пилот McLaren Ландо Норрис показал по итогам пятницы восьмой результат. Его отставание составило шесть десятых секунды.

«Я думаю, что проехал тот круг в первой же быстрой попытке на мягкой резине, – отметил британец. – Зная настройки, можно говорить, что это примерно и есть наш темп. Нет какой-то причины, лежащей на поверхности, которая разом позволила бы проехать намного быстрее».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл