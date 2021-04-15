Риккардо пришлось ответить за слова об «идиотах»

На пресс-конференции, которая состоялась в четверг на трассе в Имоле, Даниэлю Риккардо пришлось объяснить журналистам свой выбор слов в одном из недавних интервью.

Беседуя некоторое время назад с корреспондентами британского журнала Square Mile, австралийский пилот среди прочего сказал: «В прошлом году Формула 1 однажды выложила в соцсети новый ролик – что-то вроде десяти лучших моментов сезона. И восемь из этих десяти были авариями. И я подумал что-то вроде: да что ж вы за гребаные идиоты. Может быть, двенадцатилетнему ребенку понравился бы такой контент – но мы-то не дети. Хорошо бы парням работать получше. Потщательнее надо бы».

На пресс-конференции в Имоле гонщик заявил, что сожалеет о сказанных им грубых словах.

«Можно было выбрать не столь сильную лексику, – сказал Риккардо. – Определенно, будь возможность отмотать все назад, я не произносил бы эту фразу. Она все-таки была слишком агрессивной. Человеку с опытом на уровне моего стоило бы быть более осмотрительным. Такие слова всегда кто-то решит вырвать из контекста – и можно было заранее быть уверенным, что эту фразу будут обсуждать и перепечатывать».

Однако австралиец по-прежнему убежден, что и самой Формуле 1, и освещающим чемпионат медиа не стоит столь сильно концентрироваться на авариях.

«Прошлый год был великолепным, – пояснил Риккардо. – Столько человек побывали на подиуме, было много ярких гонок – нельзя сказать, что сезон был скучным. Он дал прекрасную возможность подчеркнуть все плюсы нашего спорта и достижения отдельных пилотов. И явно были истории поинтереснее, чем аварии. Я считаю, что вылеты и столкновения – не самое интересное в автогонках.

Авария – это момент, когда пилот теряет контроль над машиной. Само собой, полностью избежать ошибок невозможно, их совершает каждый. Однако, если б я рулил процессом, я бы в первую очередь подчеркивал проявления таланта гонщиков».