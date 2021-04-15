Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / «Сбился со счета». Боттас рассказал о поиске настроек для Имолы Следующая / Как быстро Mercedes догонит Red Bull: Кабановский в новом выпуске подкаста
Формула 1 / Новость

Риккардо пришлось ответить за слова об «идиотах»

Автор:
, Главный редактор

Пилот McLaren извинился за выбор лексики – но по-прежнему считает, что в Формуле 1 слишком много внимания уделяют авариям

Риккардо пришлось ответить за слова об «идиотах»

На пресс-конференции, которая состоялась в четверг на трассе в Имоле, Даниэлю Риккардо пришлось объяснить журналистам свой выбор слов в одном из недавних интервью.

Беседуя некоторое время назад с корреспондентами британского журнала Square Mile, австралийский пилот среди прочего сказал: «В прошлом году Формула 1 однажды выложила в соцсети новый ролик – что-то вроде десяти лучших моментов сезона. И восемь из этих десяти были авариями. И я подумал что-то вроде: да что ж вы за гребаные идиоты. Может быть, двенадцатилетнему ребенку понравился бы такой контент – но мы-то не дети. Хорошо бы парням работать получше. Потщательнее надо бы».

На пресс-конференции в Имоле гонщик заявил, что сожалеет о сказанных им грубых словах.

«Можно было выбрать не столь сильную лексику, – сказал Риккардо. – Определенно, будь возможность отмотать все назад, я не произносил бы эту фразу. Она все-таки была слишком агрессивной. Человеку с опытом на уровне моего стоило бы быть более осмотрительным. Такие слова всегда кто-то решит вырвать из контекста – и можно было заранее быть уверенным, что эту фразу будут обсуждать и перепечатывать».

Читайте также:

Однако австралиец по-прежнему убежден, что и самой Формуле 1, и освещающим чемпионат медиа не стоит столь сильно концентрироваться на авариях.

«Прошлый год был великолепным, – пояснил Риккардо. – Столько человек побывали на подиуме, было много ярких гонок – нельзя сказать, что сезон был скучным. Он дал прекрасную возможность подчеркнуть все плюсы нашего спорта и достижения отдельных пилотов. И явно были истории поинтереснее, чем аварии. Я считаю, что вылеты и столкновения – не самое интересное в автогонках.

Авария – это момент, когда пилот теряет контроль над машиной. Само собой, полностью избежать ошибок невозможно, их совершает каждый. Однако, если б я рулил процессом, я бы в первую очередь подчеркивал проявления таланта гонщиков».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
«Сбился со счета». Боттас рассказал о поиске настроек для Имолы

Предыдущая новость

«Сбился со счета». Боттас рассказал о поиске настроек для Имолы

Следующая новость

Как быстро Mercedes догонит Red Bull: Кабановский в новом выпуске подкаста

Как быстро Mercedes догонит Red Bull: Кабановский в новом выпуске подкаста
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

35мин
3
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

1дн
Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

35мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов More from
Кирилл Качнов
Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса
Формула E / Новость

Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса

Расселл тоже подыскал косвенного виновника аварии в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Расселл тоже подыскал косвенного виновника аварии в Имоле

Первая гонка Грожана в IndyCar началась с завала. Но Ромен был ни при чем! Бирмингем
IndyCar / Новость

Первая гонка Грожана в IndyCar началась с завала. Но Ромен был ни при чем!

More from
Даниэль Риккардо
McLaren еще в начале гонки приказала Риккардо уступить дорогу Норрису. Как отреагировал Даниэль? Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

McLaren еще в начале гонки приказала Риккардо уступить дорогу Норрису. Как отреагировал Даниэль?

Брандл: McLaren – последний шанс Риккардо стать чемпионом
Формула 1 / Новость

Брандл: McLaren – последний шанс Риккардо стать чемпионом

Риккардо: После Формулы 1 полностью завяжу с гонками
Формула 1 / Новость

Риккардо: После Формулы 1 полностью завяжу с гонками

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022
Формула 1 Формула 1 / Новость

Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.