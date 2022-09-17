Риккардо приготовился к жизни без Формулы 1

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Увольнение из McLaren серьезно ударило по карьерным перспективам Даниэля Риккардо. С британского Гран При 2011 года, когда он дебютировал в составе HRT, талант позволял австралийцу добиваться успехов и заключать выгодные контракты.

Но переход в McLaren перед сезоном-2021 обозначил первые сложности, а смена регламента Ф1 окончательно испортил положение Даниэля. Потому в Уокинге и решили отказаться от его услуг, несмотря на действующее соглашение.

Сейчас в командах еще остаются вакансии на 2023 год, но появляется все больше свидетельств того, что Риккардо попробует взять паузу, чтобы затем вернуться в пелотон.

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В Монце репортеры прямо спросили пилота, представляет ли он для себя жизнь без Ф1.

«Мне по силам принять ее, – ответил 33-летний австралиец. – Я смогу жить без возможности выступать в следующем году. Мы с моей командой [менеджеров] уже пришли к решению, что не будем пытаться любой целой получить место в пелотоне. Нас не привлекают неправильные или бессмысленные варианты».

Он добавил: «Все это сложно. Но для меня гонки – это то, что приносит удовольствие. То окружение, в котором я могу проявить себя. И я не хочу садиться за руль, только чтобы проводить дни вроде воскресенья в Монце (где Даниэль боролся в конце десятки и сошел незадолго до финиша – прим.ред.).

Подобное очень расстраивает, но обычно я даю себе от 24 до 48 часов, чтобы справиться со случившимся. Сейчас важно понять, что будет лучшим вариантом на будущий год. Я не собираюсь быть излишне самоуверенным, у меня нет с этим проблем. И гордость я тоже смогу умерить. Да, пока мы еще не признали окончательное поражение [в поиске места на 2023 год], но сейчас все обстоит именно так».

Ожидается, что Риккардо на год станет запасным гонщиком Mercedes, чтобы с сезона-2024 попробовать придать карьере новый импульс. Формальные вакансии на будущий чемпионат пока есть в AlphaTauri, Alpine, Alfa Romeo, Williams и Haas, но у каждой из команд есть собственные фавориты, в число которых Даниэль не входит.

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