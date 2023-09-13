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Риккардо приедет на Гран При Сингапура, но не как гонщик

Команда AlphaTauri подтвердила, что ее пилот, который сейчас продолжает восстановление после травмы руки, посетит предстоящий этап, однако не сядет там за руль

Алекс Калинаукас
Автор:
Даниэль Риккардо, AlphaTauri

Даниэль Риккардо попал в аварию по ходу пятничной тренировки голландского Гран При, уводя машину в сторону от столкновения со своим соотечественником Оскаром Пиастри. Медики диагностировали у 34-летнего спортсмена перелом пястной кости пятого пальца левой руки и сделали операцию – и хотя изначально изначально травма не казалась особенно серьезной, в итоге восстановление австралийца растянулось на месяц.

Глава Red Bull Кристиан Хорнер еще в Монце сказал, что Риккардо точно не сможет выступить на следующем этапе в Сингапуре, где велики физические нагрузки. В преддверии уик-энда команда AlphaTauri официально подтвердила эту информацию. 

При этом Даниэль приедет на Гран При и будет помогать своим коллегам в работе, выполняя функции, близкие к работе гоночного инженера.

Никаких комментариев по поводу шансов Риккардо вернуться за руль через неделю в Японии в AlphaTauri не сделали. До его выздоровления выступать на AT04 продолжит резервист Лиам Лоусон.  

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