Риккардо приедет на Гран При Сингапура, но не как гонщик

Даниэль Риккардо попал в аварию по ходу пятничной тренировки голландского Гран При, уводя машину в сторону от столкновения со своим соотечественником Оскаром Пиастри. Медики диагностировали у 34-летнего спортсмена перелом пястной кости пятого пальца левой руки и сделали операцию – и хотя изначально изначально травма не казалась особенно серьезной, в итоге восстановление австралийца растянулось на месяц.

Глава Red Bull Кристиан Хорнер еще в Монце сказал, что Риккардо точно не сможет выступить на следующем этапе в Сингапуре, где велики физические нагрузки. В преддверии уик-энда команда AlphaTauri официально подтвердила эту информацию.

При этом Даниэль приедет на Гран При и будет помогать своим коллегам в работе, выполняя функции, близкие к работе гоночного инженера.

Никаких комментариев по поводу шансов Риккардо вернуться за руль через неделю в Японии в AlphaTauri не сделали. До его выздоровления выступать на AT04 продолжит резервист Лиам Лоусон.