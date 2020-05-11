Риккардо предсказал хаос в первой гонке Формулы 1
Пилот команды Renault рассчитывает на отчаянные обгоны и непредсказуемую борьбу в первом Гран При после длительного перерыва
Даниэль Риккардо дал прогноз на дебютный этап Формулы 1 этого года. В интервью радиостанции BBC 5 Live австралиец заявил, что ждет хаоса в первой гонке после протяженного перерыва.
«Когда я говорю хаос, я не подразумеваю череду аварий и машины, разбросанные по трассе, – рассказал Риккардо. – Я имею в виду, что нас ждет удивительная смесь из отвыкших участников, эмоций, воодушевления и невероятного желания победить. У нас будут гонщики на адреналине и гонщики без запала. Все это вместе подарит нам отчаянные обгоны и непредсказуемую борьбу».
Ожидается, что чемпионат Формулы 1 начнется в июле со сдвоенного этапа в Австрии. В таком случае перерыв между заключительным Гран При сезона-2019 в Абу-Даби и первой гонкой-2020 на «Ред Булл Ринге» составит семь месяцев. Карлос Сайнс предположил, что шеи некоторых пилотов могут не выдержать и начнут болеть. В эфире BBC 5 Live Риккардо спросили, ждет ли он подобных проблем для себя лично.
«Если бы это был мой первый или второй сезон в Формуле 1, я бы ответил да, – сказал гонщик Renault. – В то время я еще не совсем привык к Ф1. Зимние тесты стали отличной точкой отсчета: поначалу первый день испытаний был кошмаром. Но со временем мое тело адаптировалось к нагрузкам Формулы 1. Думаю, и в этот раз все будет нормально. Кому придется сложно, так это новичкам и тем, кто дебютировал в прошлом году».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Люк Смит
Риккардо предсказал хаос в первой гонке Формулы 1
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