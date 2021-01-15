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Риккардо предпочел Ле-Ман «500 милям Индианаполиса»

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Риккардо предпочел Ле-Ман «500 милям Индианаполиса»
Автор:
, редактор

Дэн готов к новым гоночным опытам

Этой зимой Даниэль Риккардо перешел из Renault в McLaren, но уже задумался о том, чем займется после Формулы 1. Австралийца привлекает идея участия в «500 милях Индианаполиса», хотя у нее есть и свои минусы.

«Честно говоря, овалы меня немного пугают, – цитирует Риккардо Speed Week. – Выступить на Indy было бы здорово, но сначала надо потренироваться. Но Алонсо здорово там выступил, так что я задумался о том, как бы справился сам. Может, когда-нибудь попробую».

Более привлекательной, чем Indy, Риккардо кажется идея участия в «24 часах Ле-Мана»: «Некоторые мои коллеги уже это делали, и мне кажется интересной идея всем делиться со своим напарником, вместо того, чтобы хранить секреты, как в Ф1. И доводить себя до физического и психологического предела в течение 24 часов тоже здорово».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , IndyCar , 24 часа Ле-Мана
Пилоты Даниэль Риккардо
Автор Иван Матушкин

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