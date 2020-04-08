Риккардо: Правите календарь Ф1? С пилотами-то посоветуйтесь!
Пилот Renault не против выступать каждые выходные, если сократить уик-энд до двух дней и уменьшить количество дальних перелетов
Даниэль Риккардо считает, что организаторам чемпионата Формулы 1 неплохо бы проконсультироваться с пилотами в процессе внесения изменений в календарь – неизбежных на фоне отмены и переноса гонок из-за эпидемии коронавируса.
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«У нас же есть специальная ассоциация пилотов, – поделился своим мнением гонщик в интервью французскому Canal+. – Мы можем оперативно провести пару телеконференций, выработать приемлемый для нас вариант и обсудить его с руководством Ф1».
Пока большинство наблюдателей сходится в том, что после старта сезона этапы чемпионата придется проводить весьма часто – и Риккардо озвучил свое представление о том, как в этих условиях можно избежать излишней нагрузки на пилотов и команды.
«Если нам придется гоняться каждую неделю, надо делать уик-энд более компактным. Думаю, заезды должны проводиться в течение двух дней, а не трех. Что касается логистики, то стоит сначала провести как можно больше гонок в Европе, потом отправиться в Азию, а потом в Америку».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Кирилл Качнов
Риккардо: Правите календарь Ф1? С пилотами-то посоветуйтесь!
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