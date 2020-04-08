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Риккардо: Правите календарь Ф1? С пилотами-то посоветуйтесь!

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Риккардо: Правите календарь Ф1? С пилотами-то посоветуйтесь!
Автор:
, Главный редактор
8 апр. 2020 г., 13:21

Пилот Renault не против выступать каждые выходные, если сократить уик-энд до двух дней и уменьшить количество дальних перелетов

Даниэль Риккардо считает, что организаторам чемпионата Формулы 1 неплохо бы проконсультироваться с пилотами в процессе внесения изменений в календарь – неизбежных на фоне отмены и переноса гонок из-за эпидемии коронавируса.

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«У нас же есть специальная ассоциация пилотов, – поделился своим мнением гонщик в интервью французскому Canal+. – Мы можем оперативно провести пару телеконференций, выработать приемлемый для нас вариант и обсудить его с руководством Ф1».

Пока большинство наблюдателей сходится в том, что после старта сезона этапы чемпионата придется проводить весьма часто – и Риккардо озвучил свое представление о том, как в этих условиях можно избежать излишней нагрузки на пилотов и команды.

«Если нам придется гоняться каждую неделю, надо делать уик-энд более компактным. Думаю, заезды должны проводиться в течение двух дней, а не трех. Что касается логистики, то стоит сначала провести как можно больше гонок в Европе, потом отправиться в Азию, а потом в Америку».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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