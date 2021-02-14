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Риккардо поверил в чемпионство с McLaren

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Риккардо поверил в чемпионство с McLaren
Автор:
, редактор

Австралиец уверен, что в Уокинге строят чемпионскую команду

Завтра McLaren представит болид, с которым будет выступать в 2021 год, а заодно и своего нового пилота Даниэля Риккардо. Австралиец провел в Ф1 уже десять сезонов, выступая за HRT, Toro Rosso, Red Bull и Renault, но считает, что именно с McLaren может стать чемпионом мира.

«Думаю, это мой лучший шанс достичь того, что я всегда называл своей целью, – цитирует Риккардо австралийская газета The Sydney Morning Herald. – Я не собирался выступать в Ф1 просто ради самого выступления. Я хочу стать чемпионом мира. Учитывая рост команды, McLaren дает мне, пожалуй, лучший шанс в карьере, чтобы этого добиться.

В нашем спорте ничего не предскажешь, но я уверен, что правильно выбрал команду. Смогу ли я сделать это уже в новом сезоне? Кто знает, но я уверен, что могу пытаться».

В прошлом году McLaren стала третьей в Кубке конструкторов, добившись своего лучшего результата с 2012 года. И Риккардо считает, что команда еще не достигла пика нового роста:

«За последнее время я посетил базу McLaren, встретился с механиками и инженерами, и увидел, как много они работают. McLaren производит впечатление голодной команды, которая оправляется после трудных времен. Они знают, что вскоре могут добиться успеха, и я почувствовал это с первого дня».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо
Команды McLaren
Автор Иван Матушкин

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