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Формула 1 / Новость

Риккардо потребовали уволить из Renault за расистский рэп

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Риккардо потребовали уволить из Renault за расистский рэп
Автор:
, редактор
24 июн. 2020 г., 10:31

Даниэлю ставят в вину то, что он подпел песне со словом «черный»

Пилот Renault Даниэль Риккардо попал под волну критики в связи с протестами против расизма. Причиной для этого стало старое видео с участием австралийца, на котором тот подпевает рэп-песне.

Пользователи социальных сетей обвиняют Риккардо в том, что подпевая, он произнес слово «черный». Это сочли проявлением расизма со стороны гонщика, и теперь одна часть пользователей требует от него извинений, другая же настаивает, что Renault обязана уволить Даниэля.

В пример приводят ситуацию с Даниэлем Абтом в Формуле Е, которого уволили из команды за то, что во время виртуальной гонки вместо него ехал кибергонщик. По мнению ряда пользователей соцсетей, это куда меньшее нарушение, чем то, что допустил Риккардо.

 

Протесты против расизма вспыхнули по всему миру после того, как белый полицейский в США убил чернокожего правонарушителя. В США они привели к массовым беспорядкам. В Формуле 1 активную поддержку протестам оказывает чемпион мира Льюис Хэмилтон. Он одобрил снос памятников исторических лиц, которые участвовали в работорговле, а также сам вышел на акцию протеста. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Автор Иван Матушкин

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