В Гран При Венгрии Даниэль Риккардо второй раз подряд финишировал на восьмой позиции. При этом на финише он оказался впереди Шарля Леклера на Ferrari и обоих гонщиков McLaren, хотя стартовал позади них.

Австралиец высказал предположение, что по гоночному темпу Renault уже сейчас является четвертым по скорости болидом в чемпионате, уступая Mercedes, Red Bull и немного Racing Point.

«В каждой из трех гонок кто-то из нас финишировал восьмым, – напомнил Риккардо. – И это неплохо, конечно, но... мне кажется, наша скорость позволяла финишировать и выше, по крайней мере в двух последних гонках. По моим ощущениям, мы не так и отстаем от пяти-шести лучших пилотов. Неплохо завоевать очки, но мы определенно можем прибавить, особенно в поворотах.

Сейчас мы немного быстрее Ferrari, по крайней мере мне так кажется. В гонке у нас неплохой темп. И он возрастает. А в Венгрии мы были быстрее еще и гонщиков McLaren. Так что мне кажется мы где-то рядом с Racing Point. Не так уж мы и убоги».