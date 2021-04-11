Риккардо: После Формулы 1 полностью завяжу с гонками

Даниэль Риккардо не собирается продолжать карьеру профессионального пилота после окончания своей карьеры в Формуле 1. Об этом австралиец рассказал в интервью британскому журналу Square Mile.

«Я невероятно люблю эти соревнования – и очевидно, что я многое получил от этого спорта, – в частности, рассказал пилот журналистам. – И думаю, я буду настроен окончательно завязать с гонками, как только почувствую, что с меня хватит.

Я вкладываю в это дело все свое сердце и всю свою энергию. И когда я почувствую, что пора завязывать, я завяжу. По крайней мере, на какое-то время. Я имею в виду, что как-нибудь у меня снова может появиться желание один-два раза выйти на трассу – но в целом после ухода из гонок я вижу себя участником какого-нибудь большого приключения. Приключения, не привязанного к жесткому графику.

Это приключение может быть связано с музыкой. Или с едой, или с чем-нибудь еще – в целом мне нравится идея заниматься этим свое удовольствие, а не в виде работы».