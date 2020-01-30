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Риккардо: Поражение от Toro Rosso было бы ударом под дых

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Риккардо: Поражение от Toro Rosso было бы ударом под дых
Автор:
, редактор
30 янв. 2020 г., 18:30

Новичок Renault признался, что неожиданная борьба за пятое место в Кубке конструкторов оказывала на него психологическое давление.

В 2019 году Renault поставила себе цель занять четвертое место в Кубке конструкторов. Однако, французская команда не смогла составить серьезную конкуренцию McLaren, отстав от нее на 54 очка в борьбе за четвертую строчку. Кроме того, в конце сезона Renault неожиданно оказалась под давлением со стороны Toro Rosso, в итоге лишь на шесть очков опередив команду из Фаэнцы, которая стала шестой.

По словам Даниэля Риккардо, борьба с Toro Rosso сильно давила на Renault, а потенциальное поражение могло сильно ударить по мотивации.

«На Renault было большое давление, – сказал Риккардо в интервью Speedweek. – Если бы мы потеряли пятое место, это был бы удар под дых. Это привело бы к уменьшению призовых выплат и также снизило бы нашу мотивацию. Мы справились, но теперь должны выступить лучше в 2020-м».

Сам Риккардо проводил в Renault первый сезон после перехода из Red Bull и занял девятое место в чемпионате.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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