Риккардо: Поражение от Toro Rosso было бы ударом под дых
Новичок Renault признался, что неожиданная борьба за пятое место в Кубке конструкторов оказывала на него психологическое давление.
В 2019 году Renault поставила себе цель занять четвертое место в Кубке конструкторов. Однако, французская команда не смогла составить серьезную конкуренцию McLaren, отстав от нее на 54 очка в борьбе за четвертую строчку. Кроме того, в конце сезона Renault неожиданно оказалась под давлением со стороны Toro Rosso, в итоге лишь на шесть очков опередив команду из Фаэнцы, которая стала шестой.
По словам Даниэля Риккардо, борьба с Toro Rosso сильно давила на Renault, а потенциальное поражение могло сильно ударить по мотивации.
«На Renault было большое давление, – сказал Риккардо в интервью Speedweek. – Если бы мы потеряли пятое место, это был бы удар под дых. Это привело бы к уменьшению призовых выплат и также снизило бы нашу мотивацию. Мы справились, но теперь должны выступить лучше в 2020-м».
Сам Риккардо проводил в Renault первый сезон после перехода из Red Bull и занял девятое место в чемпионате.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
Риккардо: Поражение от Toro Rosso было бы ударом под дых
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