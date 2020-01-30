Риккардо: Поражение от Toro Rosso было бы ударом под дых

В 2019 году Renault поставила себе цель занять четвертое место в Кубке конструкторов. Однако, французская команда не смогла составить серьезную конкуренцию McLaren, отстав от нее на 54 очка в борьбе за четвертую строчку. Кроме того, в конце сезона Renault неожиданно оказалась под давлением со стороны Toro Rosso, в итоге лишь на шесть очков опередив команду из Фаэнцы, которая стала шестой.

По словам Даниэля Риккардо, борьба с Toro Rosso сильно давила на Renault, а потенциальное поражение могло сильно ударить по мотивации.

«На Renault было большое давление, – сказал Риккардо в интервью Speedweek. – Если бы мы потеряли пятое место, это был бы удар под дых. Это привело бы к уменьшению призовых выплат и также снизило бы нашу мотивацию. Мы справились, но теперь должны выступить лучше в 2020-м».

Сам Риккардо проводил в Renault первый сезон после перехода из Red Bull и занял девятое место в чемпионате.