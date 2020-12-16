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Формула 1 / Новость

Риккардо попросили назвать лучшего гонщика 2020 года. Он выбрал себя

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Риккардо попросили назвать лучшего гонщика 2020 года. Он выбрал себя
Автор:
, Ответственный редактор

Австралиец долго думал, как расставить пилотов в рейтинге, и в итоге решил отдать первую строчку самому себе

Даниэль Риккардо стал одним из героев прошедшего сезона Ф1. Выступая за команду Renault, он принес ей два призовых кубка, которые стали первыми с момента возвращения французов в чемпионат мира в 2016 году, и завершил год на пятой строчке личного зачета. 

Кроме того, австралийский гонщик переиграл в квалификациях своего партнера по команде Эстебана Окона со счетом 15-2. 

После завершения чемпионата Риккардо стал гостем подкаста In The Fast Lane, который записывают организаторы Гран При Австралии. Его попросили составить десятку лучших пилотов прошедшего сезона. 

Задача оказалась непростой, и Даниэль довольно долго формировал свой рейтинг. В итоге на третью строчку он поставил Льюиса Хэмилтона, на вторую – Макса Ферстаппена, а первую оставил за самим собой. 

«Это непростая задача, – объяснил он такой выбор. – Думаю, многие смогли сильно провести этот год. 

Мистером Стабильность однозначно стал Льюис Хэмилтон. Он должен быть в списке. Первым, вторым или третьим – но должен непременно. 

Переходим к Red Bull и Максу. Они тоже должны быть высоко.

То, что Шарль [Леклер] делал с Ferrari в этом году, нельзя не отметить. Однако у меня есть ощущение, что он все же допускал многовато ошибок. Так что его в тройку я включать не стану. 

Кто же первый? Пожалуй, что я сам! Даже сказав все, что я сказал, сложно поставить наверх кого-то другого. Ставить самого себя тоже сложно, потому что это звучит немного придурковато. 

Но все равно, выбираю в тройку себя, Макса и Льюиса. Но мое преимущество совсем невелико».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо
Автор Александр Кабановский

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