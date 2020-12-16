Риккардо попросили назвать лучшего гонщика 2020 года. Он выбрал себя

Даниэль Риккардо стал одним из героев прошедшего сезона Ф1. Выступая за команду Renault, он принес ей два призовых кубка, которые стали первыми с момента возвращения французов в чемпионат мира в 2016 году, и завершил год на пятой строчке личного зачета.

Кроме того, австралийский гонщик переиграл в квалификациях своего партнера по команде Эстебана Окона со счетом 15-2.

После завершения чемпионата Риккардо стал гостем подкаста In The Fast Lane, который записывают организаторы Гран При Австралии. Его попросили составить десятку лучших пилотов прошедшего сезона.

Задача оказалась непростой, и Даниэль довольно долго формировал свой рейтинг. В итоге на третью строчку он поставил Льюиса Хэмилтона, на вторую – Макса Ферстаппена, а первую оставил за самим собой.

«Это непростая задача, – объяснил он такой выбор. – Думаю, многие смогли сильно провести этот год.

Мистером Стабильность однозначно стал Льюис Хэмилтон. Он должен быть в списке. Первым, вторым или третьим – но должен непременно.

Переходим к Red Bull и Максу. Они тоже должны быть высоко.

То, что Шарль [Леклер] делал с Ferrari в этом году, нельзя не отметить. Однако у меня есть ощущение, что он все же допускал многовато ошибок. Так что его в тройку я включать не стану.

Кто же первый? Пожалуй, что я сам! Даже сказав все, что я сказал, сложно поставить наверх кого-то другого. Ставить самого себя тоже сложно, потому что это звучит немного придурковато.

Но все равно, выбираю в тройку себя, Макса и Льюиса. Но мое преимущество совсем невелико».